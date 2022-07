Il Comune investirà 100 euro in più per ogni bambino iscritto alla scuola dell'Infanzia

Cento euro in più per ogni bambino: è l’aumento del contributo a favore delle famiglie residenti, deliberato mercoledì sera 27 luglio 2022 dal consiglio comunale di Albignasego.

«Dal prossimo mese di settembre, l’ammontare del contributo comunale che sarà assegnato alle scuole dell’infanzia e ai nidi integrati per ogni bambino residente, passerà da 500 a 600 euro – ha detto il sindaco Filippo Giacinti - nel tavolo paritetico tra Comune e scuole dell’infanzia, erano emerse da parte degli istituti, le difficoltà a far quadrare i conti, legate all’aumento di tutti i costi di gestione, dalle spese energetiche al personale».



Questo ha comportato un inevitabile aumento delle rette, che era stato già deliberato da sei scuole per l’anno scolastico 2022-2023 ed è stato invece previsto per l’anno 2023-2024 per le altre due. «Tale aumento avrebbe - ha aggiunto il sindaco - gravato ulteriormente sui bilanci familiari in questo periodo già tartassati dagli alti costi energetici e da un’inflazione che cresce come non accadeva da anni». Per questo motivo l’Amministrazione ha deciso di intervenire velocemente, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, aumentando il contributo comunale, nonostante anche il Comune sia alle prese con l’aumento indiscriminato dei prezzi di energia e materie prime. «Con questo intervento – conclude il sindaco – oltre a riconoscere l’importanza del servizio erogato dalle otto scuole paritarie e dai nidi integrati, vogliamo andare incontro alle famiglie per annullare o contenere al minimo gli aumenti deliberati. Uno sforzo importante ma che riteniamo fosse necessario per supportare scuole e famiglie della nostra città in questo momento economico così difficile».



In totale sono 920 i bambini iscritti nell’anno scolastico 2021-2022 alle otto scuole per l’infanzia di Albignasego: Liviero, Giovanni XXIII, Padre Antonio, Sacro Cuore, San Pio X, Sant’Agostino, Sant’Antionio, Ismet Madonna del Rosario. Di questi, 830 sono i residenti nel comune di Albignasego. Entrando nel dettaglio, i bimbi residenti di età compresa fra i 12 e i 36 mesi che frequentano i nidi integrati sono 134. I bambini di Albignasego che frequentano le scuole dell’infanzia e che hanno, pertanto, un’età compresa fra i tre anni e i sei anni, sono 696.