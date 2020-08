Anche l'Università di Padova va in "vacanza": attività didattiche sospese per due settimane

Dopo la fine della sessione estiva d'esami, le attività didattiche dell'Università di Padova vengno sospese da sabato 1 a domenica 16 agosto, mentre fra il 17 agosto e il 19 settembre il calendario accademico prevede la sessione di esami di recupero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Unipd

L'Orto botanico, invece, rimane aperto tutta l'estate dalle ore 9 alle ore 19 dal martedì alla domenica e tutti i festivi, compreso il giorno di Ferragosto, e si arricchisce inoltre della tappa estiva del festival Risvegli e di aperture straordinarie. Il book shop UP Store all'Orto botanico segue l’orario e i giorni di apertura dell’Orto (chiude dunque solo il lunedì). Il negozio UP Store di Palazzo Bo chiude dal 10 al 23 agosto, per riaprire il 24 agosto con orario continuato lunedì-domenica 9-18; il negozio di via San Francesco non ha invece in programma aperture estive. Nei giorni dal 10 al 16 agosto 2020 compresi, sono chiusi tutti gli uffici dell'amministrazione centrale dell'Ateneo, compresi gli uffici dell'area Didattica e servizi agli studenti. Rispetto alla chiusura generale degli uffici, il periodo di chiusura è diverso per gli uffici dell'area Relazioni internazionali (Global engagement e Projects and mobility), chiusi dal 3 al 16 agosto e per gli uffici dell'area Ricerca e rapporti con le imprese (Career Service, Ricerca e qualità, Ricerca internazionale, Valorizzazione della ricerca, Ranking e terza missione), chiusi dal 10 al 23 agosto. Per quanto riguarda le chiusure di dipartimenti, biblioteche, sedi decentrate e altre strutture dell'Ateneo, si rinvia ai rispettivi siti web.