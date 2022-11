Corso di Alta Formazione in Coaching

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il Coach professionista è un esperto di sviluppo del potenziale umano e dispone di strumenti e metodi per migliorare le performance lavorative e quelle della vita di tutti i giorni. La figura del Coach professionista è oggi più che mai essenziale come supporto nella vita lavorativa e in quella di tutti i giorni e da recenti ricerche, viene dimostrato che questo ruolo professionale avrà sempre più importanza nel prossimo futuro. È essenziale però formare professionisti capaci e consapevoli di questo importante ruolo, occorre perciò una formazione seria e altamente qualificata e nel mare magnum delle offerte formative che si trovano nel web, non è di certo facile scegliere la Scuola di Coaching più adatta. Il programma del corso di Coaching che offre Formorienta rispetta la Norma UNI 11601:2015 sul Coaching professionale. Attraverso moduli di studio teorici e pratici e una metodologia altamente partecipativa, il corso ha come obiettivo quello di insegnare ai Partecipantidi il metodo del Coaching professionale, composto da strumenti pratici e tecniche innovative e concrete per lo sviluppo della motivazione e dell’efficacia, soprattutto in situazioni e contesti di cambiamento e di criticità. I moduli trattati approfondiscono tutte le competenze da possedere sia per chi vuole diventare un Coach professionista nel settore life, business o sport. Il percorso formativo è rivolto anche a chi volesse diventare un coach di se stesso ed applicare le tecniche di coaching per la propria crescita personale. Il Corso di Coaching ti permette di: - Diventare Coach Professionista ai sensi della L. n. 4 del 2013 - Iscriverti presso l’Associazione Coaching Italia inserita negli Elenchi del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) - Ottenere l’Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale di Coach Professionista, il quale rappresenta il massimo grado di riconoscimento professionale a livello nazionale e internazionale. - Accedere alle Credenziali ICF (International Coaching Federation) attraverso il percorso “Portfolio”. Gli sbocchi professionali riguardano il campo del Coaching professionale: nel dettaglio il corso forma per la figura del life coach, del business coach, del coach aziendale e dello sport coach. Tali figure possono essere svolte a livello di libera professione, come consulente o come manager specializzato all’interno della propria azienda. Il corso è riconosciuto, ai sensi della L. 4/2013, da A.Co.I. Associazione Coaching Italia, iscritta nell’elenco del MISE Ministero dello Sviluppo Economico. Il programma del percorso formativo rispetta la Norma Tecnica sul Servizio di Coaching Professionale UNI 11601:2015 Formorienta è scuola di Coaching certificata ISO 9001:2015 EA 37 per il sistema di gestione della qualità e per la progettazione e l’erogazione delle attività formative. Direttore didattico: Dott. Simone Marzola Il corso per diventare coach professionista ha la durata di 10 giorni e si svolge in modalità videoconferenza live, ed ha un numero chiuso di massimo 12 Partecipanti, questo per consentire la massima interattività con il più alto grado di coinvolgimento specialmente nelle esercitazioni pratiche. Oltre alle lezioni con i Docenti in diretta, i Partecipanti potranno accedere alla piattaforma didattica di e-learning attiva h24 nella quale troveranno tutte le risorse didattiche e il materiale di studio, nello specifico il manuale didattico, le slide, supporti media-video e le dispense integrative alle lezioni in pdf. CLICCA QUI E SCOPRI DI PIÙ >> https://www.formorienta.it/corso-di-coaching-online/