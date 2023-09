I giovani scelgono il digitale: oltre ottocento preiscritti alla Fondazione ITS Digital Academy “Mario Volpato”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

"Numeri importanti e superiori alle aspettative che confermano il forte interesse dei giovani per la formula ITS. – dichiara Aberto Zanatta Presidente dell’ITS Digital Academy “Mario Volpato” – A testimoniarlo sono le oltre 800 preiscrizioni raccolte tra luglio e settembre. Dati che attestano l’orientamento di ragazzi e ragazze a cercare un’offerta formativa altamente qualificata e tecnologica che risponde a un mercato del lavoro in continua evoluzione". Sono 10 i percorsi dell’Istituto Tecnologico Superiore “Mario Volpato” nel biennio 2023-2025 in programma nelle sedi di Padova, Vicenza, Venezia, Verona e Treviso che mettono a disposizioni circa 250 posti per studenti e studentesse già in possesso di un diploma quinquennale. Gettonatissimo il corso Cyber Security Specialist a Treviso, seguito da Realtà Aumentata e Virtuale and Game Developer di Padova. Molto richiesti gli altri percorsi quali l’ Artificial Intelligence and Data Specialist a Padova e Treviso, il Digital Marketing and Innovation Specialist (Padova), Cross Media Communication Specialist (Padova, Venezia) così pure i corsi di Cloud Developer (Padova) e Web Developer Full Stack (Vicenza e Verona). Una proposta formativa con focus nella pratica per creare un “ponte” con il mondo del lavoro, con un tasso di occupazione di settore, che si attesta al 98% a un anno dal diploma. Un’occasione appetibile per moltissimi ragazzi e ragazze che dopo il diploma desiderano formarsi in ambiti in grande evoluzione tecnologica e iniziare già un percorso che prepari al lavoro. Dal 20 al 29 settembre 2023 chi ha effettuato la preiscrizione potrà partecipare alle selezioni, una nuova opportunità per i candidati per completare i posti messi a disposizione dalla Fondazione Mario Volpato.