Grom, per un giorno il gelato si paga “sorridendo con gli occhi”

Basterà un sorriso per comprarsi un gelato. Sabato 12 giugno, a Padova e in tutta Italia, Grom lancia la seconda edizione di "Un gelato per un sorriso". La mascherina non sarà un problema: coprirà le bocche, ma non gli sguardi di gioia che, per un giorno, diventeranno la moneta di scambio per un po’ di puro gusto e pura meraviglia. Si svolgerà nelle gelaterie, chioschi e temporary di Grom in Italia. Dalle 16 alle 19, infatti, in cambio di un sorriso, verrà donato un cono o coppetta da un gusto o il nuovo cono al pistacchio farcito e variegato con crema spalmabile al gianduia.

Altre iniziative

E ancora: in oltre 1000 supermercati italiani, all’acquisto di un pacco dei nuovi coni confezionati variegati, Grom – grazie ad un buono sconto – ne offrirà uno a chiunque si presenterà in cassa sorridendo. Un omaggio che sarà possibile ricevere anche comodamente a casa con il servizio di consegne a domicilio, con una spesa minima di 10 euro, oppure al bar con l’acquisto di un cono confezionato.

L'obiettivo

«Far riscoprire alle persone l’importanza di vivere pienamente la sensazione dimenticata di pura meraviglia è un obiettivo che ci siamo ripromessi di provare a raggiungere. Per farlo, nel nostro piccolo, abbiamo deciso di donare per un giorno ciò che sappiamo fare meglio: il gelato. Con il suo gusto puro, infatti, favorisce il risveglio dei sensi e attimi di autenticità. La seconda edizione di 'Un gelato per un sorriso' - spiega Sara Panza, General Manager di Grom - è quindi un modo per aiutare chi, probabilmente complice il momento storico unico che stiamo ancora vivendo e nonostante la voglia di normalità, si trova in difficoltà nell'apprezzare e godere di esperienze intense e coinvolgenti».

Grom a Padova, tutte le info al sito https://www.grom.it/gelateria-padova.html