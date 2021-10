Taglio del nastro per la nuova scuola Montagrappa (foto gallery)

Inaugurata questa mattina 6 ottobre la nuova sede della scuola primaria Montegrappa in Via della Biscia a Montà (vedi fotogallery). Hanno preso parte alla inaugurazione il sindaco Sergio Giordani, l’assessora alle politiche educative Cristina Piva, la consigliera comunale Meri Scarso, Fabiola Baldo, Dirigente scolatica del XIV Istituto Comprensivo “Galileo Galilei”, Daniela Bortoletto, Presidente del Consiglio di Istituto, Daniela Furlan Insegnante della scuola Monte Grappa e Roberto Natale, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, ambito territoriale di Padova e Rovigo.

I lavori

Si completa così la nuova scuola Montegrappa attesa da qualche anno. La scuola si trova a ridosso della scuola secondaria di primo grado (scuola media) Galilei che sorge in via Biscia 206. Un terzo dell'edificio era già stato costruito ed è già utilizzato da una decina di anni. Il completamento dell'opera ha dovuto attendere l'acquisizione, per esproprio, del terreno vicino. Il progetto è stato finanziato col contributo "piano Periferie"per 1 milione e 300 mila euro, piano bloccato nel 2018 e poi rifinanziato. Dopo vari stop e qualche intervento migliorativo del progetto originario, finalmente l'edificio è a disposizione del quartiere e dei ragazzi. Il quartiere è in fase di crescita demografica e ora, con il nuovo edificio, si potrà pensare di realizzare una scuola a tempo pieno per dare risposta alle numerose richieste delle famiglie del territorio. E' composto di otto ampie aule che si aggiungono alle quattro della porzione esistente, 2 stanze accessorie, servizi, sala mensa e un atrio che può essere utilizzato come area comune.

La nuova scuola

La nuova scuola sorge su un'ampia area scoperta che dopo la sistemazione sarà a disposizione delle classi. L'edificio vedrà anche la realizzazione di un ampio parcheggio sul fronte anteriore. Con il nuovo edificio Montegrappa e la vicina scuola secondaria di primo grado Galilei si è completato il polo scolastico di via Biscia afferente al 14 Istituto Comprensivo diretto dalla dott. Fabiola Baldo.