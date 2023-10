Un obiettivo comune: contrasto ad ogni forma di violenza

Oggi 6 ottobre all'istituto comprensivo Santini di Noventa Padovana sono state inaugurate tre installazioni artistiche, prodotte da un gruppo di ragazze e ragazzi delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. Il gruppo ha frequentato nel mese di giugno il corso PON “Coloro di pace la mia scuola”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, voluto fortemente dalla dirigente Daniela Bellabarba e seguito dall’associazione di promozione sociale "NUTRImenti", nelle persone di Isabella Bortoletto in qualità di esperta e Angela Ferraioli in qualità di tutor. Ai ragazzi e alle ragazze è stato chiesto di esprimere in maniera artistica un messaggio di pace su di un grande container che si trova nel loro giardino scolastico: attraverso l’uso del graffiti writing hanno riprodotto su una parete 4x2 metri la bandiera della pace e, su richiesta specifica dei ragazzi in progettazione partecipata, hanno scelto di rappresentare anche la bandiera dei diritti LGBTQIA+. Presente, su invito della scuola, anche il sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano, accompagnato dagli assessori Giovanna Carraro (politiche sociali), Sandra Giolo (istruzione) e Flora Tibò (cultura). «E' stato bellissimo vedere l'entusiasmo dei ragazzi impegnati nella creazione artistica – ha dichiarato il sindaco – ma anche in riflessioni e discussioni non banali su temi immensi: la pace, la difesa dei più deboli e i diritti di tutte le persone. Come amministrazione comunale vogliamo rivolgere i nostri complimenti all'associazione "NUTRImenti" per la conduzione del progetto, e alla dirigente scolastica per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nell'accogliere le idee dei nostri giovanissimi concittadini».

Panchine rosse

Un gruppo di ragazze, su invito della dirigente, ha scelto di dipingere due panchine di rosso e di decorarle con scarpe rosse e hashtag di sorellanza come simbolo contro la violenza sulle donne. Così lo descrivono le ragazze: «Abbiamo dipinto queste panchine di rosso perché sono il simbolo che rappresenta la violenza degli uomini sulle donne ma non solo, perché per noi il rosso è anche rabbia, passione, amore ma soprattutto forza femminile. Abbiamo messo in evidenza delle frasi virali sulle lotte femminili e sulla sorellanza, che vogliamo rappresentino la forza e la volontà di diffondere il messaggio di solidarietà da parte di tutte e tutti. La frase 'Ogni donna che lotta per sé stessa, lotta per tutte' è attribuita a Maya Angelou, mentre i simboli sono la rappresentazione dell’alleanza e dell’amicizia perché la forza del singolo individuo deve essere amplificata dalla comunità e dalla collettività affinchè porti dei cambiamenti reali». Le panchine sono esposte una all’interno e una all’esterno del plesso scolastico, insieme al “Muro dei Diritti”, inaugurato sempre in mattinata, dove campeggia un lavoro artistico sull’inclusione e la disabilità.

Il dirigente scolastico

«La giornata di oggi è stata davvero un importante momento educativo per tutta la nostra comunità – ha dichiarato la dirigente scolastica Daniela Bellabarba – perché ha consentito ai 19 ragazzi che hanno partecipato al Modulo PON 'Coloro di Pace la mia scuola' di condividere con compagni, docenti, genitori la loro idea di pace in tutte le sue declinazioni. Mi auguro che le tre installazioni, frutto della creatività e del lavoro degli alunni, offrano spunti di riflessione a chiunque d'ora in poi entrerà nella nostra scuola».