L'Arma "abbraccia" il mondo della scuola per contrastare le devianze giovanili

L’arma dei carabinieri, sempre vicina ai bisogni della gente, oltre ad assicurare protezione e sicurezza, ha risposto alla chiamata pedagogica per diffondere nelle scuole la cultura della legalità, al fine di integrare l’istruzione scolastica dei giovani e renderli più consapevoli e critici circa i comportamenti adottati e le loro conseguenze.

Il progetto

Nella provincia di Padova sono già 21 le scuole che hanno aderito al progetto “educazione alla legalità” con circa 2.900 studenti che hanno partecipato alle conferenze, mentre altri 66 istituti scolastici sono in calendario per gli incontri che prevedono la presenza di circa 4.000 allievi. Bullismo e cyberbullismo, argomenti su cui maggiormente si è posto l’accento, saranno trattati in maniera più approfondita, anche in ragione dei recenti fatti di cronaca che hanno visto coinvolte alcune studentesse di Maserà di Padova. Lo scopo è quello di fare comprendere ai giovani come comportamenti violenti, verbali, fisici o psicologici, perpetrati intenzionalmente e continuamente ai danni di una o più persone, tendenti a minare il quieto vivere, a umiliare e denigrare o ingenerare paura nei confronti di una persona, oltre ad essere oggetto di azioni disciplinari se commessi a scuola possono assumere connotazioni penalmente perseguibili. Tali incontri servono inoltre a fornire alle vittime di bullismo gli strumenti per uscire allo scoperto e denunciare in primis ai genitori, riferendo qualsiasi situazione di disagio e ai carabinieri, al fine di frenare sul nascere intemperanze che possono degenerare. E' necessario infatti aprire un dialogo con gli adolescenti che, spesso mascherando le proprie fragilità, mettono in atto tali comportamenti antisociali.