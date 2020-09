Riaprono gli asili, Giordani e Piva: «Dobbiamo infondere fiducia e sicurezza ai più piccoli»

Il saluto del sindaco Sergio Giordani e dell’assessore alle politiche scolastiche Cristina Piva per l’inizio dell’anno scolastico degli asili nido e delle scuole dell’infanzia:

"A tutte le bambine e i bambini, ai loro genitori, a tutti gli insegnanti, educatori e al personale dei nidi e delle scuole d’infanzia

Carissimi tutti,

siamo arrivati all’inizio di un nuovo anno scolastico. Un anno segnato dall’emergenza Covid 19, che ha sorpreso tutti tramutando la realtà fatta di quotidianità, di esperienze e relazioni, in una vita sospesa e isolata. Questa dimensione, che i vostri bambini hanno dovuto vivere, ha sicuramente lasciato in loro un segno indelebile. Siamo tutti consapevoli di quanto sia importante per tutti i vostri bambini riprendere una vita fatta di gioco, relazione ed educazione ed è dunque per questo motivo che l’Amministrazione comunale apre con soddisfazione le proprie strutture educative, lavorando con dedizione per assicurare la massima protezione per la loro e vostra sicurezza. Tutti noi responsabili del settore siamo convinti che la battaglia contro il virus non è ancora vinta, ma dobbiamo infondere fiducia e sicurezza ai più piccoli, certi che ciascun adulto, in questa situazione, saprà fare la propria parte con senso di responsabilità per poter assicurare ai più piccoli una serena quotidianità. Arrivi quindi a voi genitori, a tutti i bambini e a tutte le bambine l’augurio di un anno sereno e ricco di esperienze, nonostante le inevitabili difficoltà e gli imprevisti che troveremo durante il percorso. Un saluto e un augurio anche a tutto il personale, insegnanti, educatori, operatori che sarete gli artefici di questa ripresa, a cui affidiamo con fiducia la responsabilità dell’inizio delle attività, sapendo che ciascuno di voi saprà operare con la professionalità e l’umanità che vi contraddistingue.

Auguriamo a tutti un anno sereno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindaco e l’assessora alle Politiche educative e scolastiche".