Mensa scolastica, tariffe ridotte per le famiglie che hanno figli in quarantena

Tariffe scolastiche abbassate per le famiglie con bambini al nido o alla materna comunali che finiscono in quarantena. L'amministrazione guidata da Sergio Giordani ha deciso di aiutare i nuclei rinchiusi in casa a causa dell'emergenza sanitaria, senza quindi usufruire dei servizi della mensa. Per questo la giunta in settimana ha approvato una delibera che prevede la riduzione in casi specifici.

La riduzione

Nei nidi e nelle scuole d'infanzia comunali, in caso di quarantena di 10 giorni o per l’effettuazione di accertamenti, mirati ad assicurare la sicurezza sanitaria e coinvolgenti l’intera sezione, verranno ridotte le tariffe. Con una quarantena (accertamenti sicurezza sanitaria coinvolgenti l’intera sezione) da 1 a 5 giorni, compresi i fine settimana, ed esclusi i periodi di vacanza natalizia o pasquale, con rientro al sesto giorno, si avrà una riduzione del 10 per cento. Dai 6 ai 9 giorni invece lo sconto sarà del 15 per cento, mentre oltre i 10 giorni si avrà diritto ad una tariffa ridotta del 25 per cento. Nel caso in cui l'assenza sia dagli 11 ai 20 giorni, si pagherà la metà.

Piva

«È stata una attività complessa, perché richiede uno sforzo da parte degli uffici molto impegnativo – spiega l'assessora alle politiche scolastiche, Cristina Piva - .Si tratta, sul piano informatico, di contabilizzare le giornate di chiusura per ridurre l'importo delle tariffe e delle rette. Ci siamo resi conto che le famiglie faticano a sostenere le spese e ciò ha determinato la volontà di trovare nei capitoli di bilancio le risorse per aiutare maggiormente i minori. Tutto questo si aggiunge alle agevolazioni già in essere».