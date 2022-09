Ristrutturazioni in corso in vista del suono della prima campanella

A pochi giorni dal suono della prima campanella di un nuovo anno scolastico, a Vigodarzere sono in corso i lavori di manutenzione in alcuni edifici scolastici. Alla scuola media Moroni e alla primaria Pio X di Tavo si stanno riparando i bagni, mentre alla primaria don Bosco verrà potenziata l’illuminazione nell’area esterna e sistemato il marciapiede che conduce alla palestra.

Interventi idraulici

Negli ultimi anni l’amministrazione comunale è dovuta intervenire con frequenza quasi semestrale sul sistema fognario della scuola media Moroni, a causa di innumerevoli intasamenti della linea di acque nere, con la conseguente chiusura temporanea di una porzione dei servizi igienici della scuola. Alla scuola Pio X di Tavo, invece, il bagno al piano terra dell’ala vecchia era stato temporaneamente chiuso per un cedimento del marciapiede esterno, che aveva determinato lo schiacciamento del tubo di scarico delle acque nere. Rendendosi necessario intervenire prima che le scuole riaprano a settembre, il Comune ha provveduto ad affidare i lavori, che si stanno concludendo in questi giorni, per un importo quantificato in 9.455 euro.

Illuminazione

All’esterno invece della scuola primaria Don Bosco l’area dedicata a parcheggio presenta una scarsa illuminazione. Siccome da alcuni anni nel parco della scuola si svolgono attività extrascolastiche in orari preserali e durante le consultazioni elettorali i seggi rimangono aperti anche durante le ore serali, vi è l’esigenza di migliorare l’illuminazione esterna, utilizzando tecnologia a led, e di iniziare i lavori prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. L’incarico dei lavori, per un importo quantificato in 11.763,46 euro, è stato affidato alla ditta che si occupa della manutenzione della rete di pubblica illuminazione, che ha iniziato l’intervento in questi giorni.

Marciapiede

Alla Don Bosco, infine, sarà messo in sicurezza il marciapiede che conduce alla palestra.

Il sindaco

«Sono interventi che migliorano gli edifici scolastici – precisa il sindaco Adolfo Zordan – e renderanno più confortevoli per gli alunni le ore che trascorrono dentro la scuola. La sicurezza e il comfort dei nostri ragazzi sono importanti e cerchiamo di garantirli al meglio».