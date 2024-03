Sdmteam Patavium prima classificata nelle categorie junior e senior al campionato italiano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

La Società ASD SDMTeam Patavium è lieta di annunciare il suo straordinario successo al Campionato Italiano di Taekwon-Do ITF tenutosi Sabato 24 Febbraio a Piombino. Con grande orgoglio, gli atleti della ASD SDMTeam Patavium hanno conquistato il primo posto nella categoria Juniores e Seniores in questa prestigiosa competizione nazionale, dimostrando impegno, determinazione e abilità straordinarie sul tatami. La squadra ha brillato in ogni fase del torneo, superando avversari agguerriti provenienti da ogni angolo del paese. La competizione, che ha visto la partecipazione di circa 200 atleti provenienti da diverse regioni italiane, ha rappresentato una vera e propria prova di forza e talento per tutti i partecipanti. Nonostante la concorrenza accesa, gli atleti della ASD SDMTeam Patavium hanno dimostrato la loro superiorità, conquistando la vetta del podio e portando a casa numerosi titoli individuali nelle categorie Juniores e Seniores. La società ha ottenuto complessivamente 9 medaglie d'oro, 11 medaglie di argento e 11 medaglie di bronzo, confermando la sua posizione di eccellenza nel panorama nazionale del Taekwon-Do ITF. La ASD SDMTeam Patavium desidera ringraziare tutti i Maestri, Istruttori e Arbitri che hanno contribuito al successo della squadra con il loro costante supporto e dedizione.