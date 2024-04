La padovana Aba Chiara vince a Istambul il premio come “Favorite Entertainment in Europa e Asia”

Se l’Italia è nota nel mondo per le sue bellezze e i suoi talenti nell’ambito dell’arte e della cultura, oggi si aggiunge un tassello in più: quello del Miglior intrattenimento in Europa e Asia.

A portare sul podio il nostro Stivale è quest’anno la padovana Aba Chiara che, con la sua band, ha trionfato ad Istanbul in occasione degli RSVP Awards, considerati dagli addetti ai lavori gli Oscar degli eventi di lusso nel mondo, nella categoria “Favorite Entertainment in Europa e Asia”.

L’RSVP Club

Nato nel 2018, l’RSVP Club è una community di membri esclusiva, che riunisce i migliori esponenti del mondo degli eventi di lusso provenienti da oltre trenta paesi, interessati ad ampliare la propria conoscenza del settore dell’organizzazione eventi, costruire relazioni con gli altri esperti e i leader del settore, per sviluppare nuove opportunità di business.

I premi, assegnati annualmente nei Simposi organizzati dall’RSVP nelle diverse categorie che compongono il variegato mondo dei Luxury Event (progettisti e designer, hotel, locali, fotografi e operatori video, professionisti dell'intrattenimento) riconoscono i migliori talenti del settore creativo. E quest’anno a Istanbul, hanno parlato, appunto, in italiano.

Nominata per il secondo anno consecutivo

«Sono onorata di essere stata premiata come Miglior Intrattenimento in Europa e Asia al Simposio mondiale di RSVP Club, gli Oscar degli eventi di lusso a Istanbul – dichiara Aba Chiara - Essere nominata per il secondo anno consecutivo è stato già un onore, ma vincere con i voti di esperti, clienti, colleghi, fornitori, location prestigiose di tutto il mondo mi ha lasciato davvero senza parole! È un piacere e una responsabilità immensa, che condivido con i miei colleghi musicisti, amici, membri del team, partner, collaboratori e artisti. Questo premio porta il mio nome ma è il riconoscimento di un lavoro di gruppo e la prima pietra perfetta su cui costruire ancora di più a partire da questa stagione estiva che è appena iniziata. A 10 anni dalla partecipazione a X Factor, è una bella conferma di una carriera nel mondo dello spettacolo ricca di soddisfazioni».

Aba

Finalista ad X Factor Italia, Aba ha partecipato a numerosi programmi televisivi nazionali trasmessi sulle principali emittenti italiane, tra cui Rai, Sky e Mediaset. Dopo aver cantato su più palchi e essersi esibita in diversi locali e concorsi durante i suoi primi anni nel settore musicale, entra nel Summertime Choir, che ha completato la sua formazione scenica e le ha dato la possibilità di raggiungere i palcoscenici e le location più prestigiose d’Europa. Il mondo musicale che Aba predilige è il blues, il soul, il jazz e il gospel, ma normalmente si esibisce in vari palcoscenici internazionali con un repertorio di centinaia di brani di tutti i generi. Collabora attivamente con prestigiose agenzie di eventi e wedding planning a livello internazionale, portando la sua musica in giro per il mondo con spettacoli e performance in luoghi esclusivi, tra cui Florida, Indonesia, Qatar, Cipro, Scozia, Israele, Slovacchia, Marocco, Pakistan, Turchia, per citarne alcuni.

