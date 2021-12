Babbo Natale ko causa mal di schiena: ci pensa Abano Terme a rimetterlo in sesto

I regali di Natale rischiavano di non arrivare ad Abano Terme causa ko tecnico per Babbo Natale. In suo aiuto sono subito accorsi il primo cittadino Federico Barbierato e il referente per le Attività Produttive Ermanno Berto e tutti i commercianti, perché il Natale ad Abano Terme deve arrivare a tutti i costi.Tra un fango e un pacchetto, tra un massaggio e un fiocchetto… volete sapere come è stato salvato il Natale? Buona visione a tutti!