“Abi Rugby”, lo sport inclusivo domenica a Rubano

Domenica 11 febbraio sui campi del Roccia Rubano in via Borromeo va in scena la “Festa del rugby integrato ABI Rugby”, progetto sviluppato dai referenti CRV dell’Area Tecnica insieme a Promozione&Partecipazione per diffondere la pratica del gioco in atlete e atleti con disabilità intellettiva e relazionale.

L’obiettivo

“Abi Rugby” si sostanzia in un progetto dedicato all’ambito del rugby inclusivo che permette a molti ragazzi e ragazze di giocare e divertirsi in un percorso di crescita e coinvolgimento. L’obiettivo è quello di ampliare il ventaglio delle società attive il numero di soggetti coinvolti.

I partecipanti

A Rubano, oltre i padroni di casa, parteciperanno Paese, San Marco, Mira, Mogliano, Belluno e San Giorgio delle Pertiche. Attualmente le società che hanno avviato progetti specifici sono SanMmarco "Mine vaganti”, Mirano " Dragons", Mira "Lupastri", Paese "canguri d'acciaio", Mogliano "Il Branco" e Rubano "Mixed Ability Rugby" altre hanno integrato i ragazzi e le ragazze nelle rispettive under di riferimento.

Le feste

Le feste si svolgono mettendo ogni singolo atleta nelle condizioni di poter giocare a rugby a seconda del proprio livello di abilità, combinando assieme più tipologie di Gioco, da quello più semplicemente ludico a quello con forme di contatto regolamentato. “Abi Rugby” è sostenuto da Eos, azienda specializzata in soluzioni sostenibili nel campo delle tecnologie costruttive e degli impianti energetici, e da Debbyline, che offre servizi di logistica integrata, inoltre l'APS Terra Libera Tutti che con il bando ABI SPORT finanziato dalla Regione Veneto sostiene parte delle attività di rugby integrato.

Offrire possibilità

A Rubano saranno presenti i volontari dell’Associazione “In meta con te Giorgio” e i facilitatori del Villorba Rugby e Shark Portogruaro. «Vogliamo offrire alle persone con disabilità intellettiva più opportunità possibili di praticare e frequentare rugby nella nostra regione, e nel contempo stimolare più società ad aprirsi a questa esperienza – dichiara Sandro Trevisan, Presidente del CRV - siamo assolutamente convinti che questo progetto possa far crescere il livello complessivo di ogni Club, sotto ogni punto di vista, soprattutto inclusivo ed educativo».

Info web

www.crvenetorugby.it/crv/2023/11/23/riparte-il-progetto-abi-rugby-grande-entusiasmo-e-partecipazione-per-ledizione-2023-2024/

Foto articolo da comunicazioni stampa