«Regaleranno gioia a molti di noi», ADMO dona 400 panettoni all'OPSA

È una slitta carica di bontà quella guidata da ADMO Veneto e arrivata mercoledì 29 gennaio all’Opera della Provvidenza Sant’Antonio di Rubano. L’Associazione Donatori di Midollo Osseo ha infatti deciso di donare all’OPSA 400 panettoni, con la speranza di regalare agli ospiti della struttura momenti di gioia e di dolcezza in questi giorni di festa.

L’OPSA

ADMO Veneto ha scelto di sostenere l’Opera della Provvidenza riconoscendo in questa struttura il senso vero della donazione, essenza dell’Associazione Donatori Midollo Osseo: operatori e volontari di entrambe realtà, infatti, svolgono il proprio ruolo con amore e dedizione, guidati dai valori quali il rispetto della vita e la promozione della persona umana. Attiva dal 1960, oggi l’OPSA ospita 600 persone con gravi disabilità intellettive e garantisce loro una assistenza adeguata, donando un grande aiuto alle rispettive famiglie.

Le persone

«Non pazienti ma ospiti – ha detto don Roberto Bevilacqua, direttore dell’OPSA – a cui ci dedichiamo completamente. Non numeri di letto ma nomi, perché anche nelle situazioni più complesse nessuno deve mai dimenticare che ci stiamo occupando di persone. E quelle che abbiamo con noi all’Opera della Provvidenza sono persone speciali, spesso non presenti nel senso conosciuto del termine, ma uomini e donne che ci sono ed esistono, che si fidano di noi e si affidano a noi. Chi crede che la salute sia garanzia di felicità forse dovrebbe rivedere la propria posizione: il dolore è presente ma all’OPSA l’infelicità di certo non è di casa – conclude don Bevilacqua – La felicità si può esprimere in tanti modi, basta saperli riconoscere. E fidatevi, questi panettoni regaleranno gioia a molti di noi. Grazie, quindi, ad ADMO per essere stati vettori della Provvidenza con il loro dono».

ADMO Veneto e i donatori di midollo osseo

Tenuta a battesimo dalla Provincia di Padova lo scorso 21 settembre, ADMO Veneto è l’unione regionale di tutte le associazioni provinciali dei donatori di midollo osseo. Attivissima sul territorio regionale, in cui si registra il successo delle iniziative “Dono in Comune”, campagna di sensibilizzazione realizzata in collaborazione con i Comuni del Veneto, e “Match It Now”, evento nazionale dedicato alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, ADMO Veneto ha ottenuto strepitosi risultati anche con la campagna natalizia, arrivando al primo posto nella classifica nazionale di ADMO per la vendita dei panettoni: una gara in cui a vincere davvero è la vita.

Trasformare le feste natalizie in un momento speciale

«Siamo felici di essere accanto all’OPSA donando quello che per tutti è il simbolo per eccellenza del Natale: il panettone. L’Opera della Provvidenza Sant’Antonio è una realtà importante non solo per Padova ma per tutto il Veneto. – ha detto la Presidente ADMO Veneto, Mara Rosolen – La nostra speranza è che questo carico di dolcezza possa contribuire a trasformare le feste natalizie in un momento speciale per gli ospiti e le loro famiglie, per gli operatori e i volontari. L’incontro ADMO Veneto e OPSA è sicuramente un “Match It” riuscitissimo!».

Esserci quando c’è un aiuto da dare

«Essere stato veicolo dell’incontro tra ADMO e OPSA è per me motivo di emozione: essere accanto a due big dell’altruismo e della difesa della vita mi fa ricorda quanto le Istituzioni devono ancora lavorare per poter aiutare concretamente il Terzo Settore – ha commentato il Presidente della Provincia di Padova, Fabio Bui – È importante rendere gli strumenti normativi agevoli e semplici, veicolare risorse ed esserci anche quando non c’è festa da fare ma aiuto concreto da dare».

È importante ricordare che chiunque può sostenere ADMO Veneto e Opera della Provvidenza Sant’Antonio in qualsiasi momento, sia facendo una donazione economica, sia diventando volontario.

Per info e dettagli https://www.operadellaprovvidenza.it/ e https://admo.it/sostieni-admo/

Foto articolo da comunicato stampa