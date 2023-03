Affido e solidarietà familiare, il Comune di Padova rinnova la doppia opportunità

Il Casf del Comune di Padova continua ad investire nella promozione di progetti di Affido e di Solidarietà Famigliare attraverso iniziative di formazione, ricreative e di socializzazione.

Affidi

Il 13 aprile 2023 ripartirà il corso affidi per chi è interessato a mettersi a disposizione per questa forma straordinaria di accoglienza e cura. Per partecipare è necessario iscriversi entro il 10 aprile. È partita anche un’importante campagna di comunicazione con dei manifesti stradali in tutta la città che invitano all’affido e “smontano” alcuni pregiudizi su questa pratica di solidarietà e accoglienza. L’assessora al sociale Margherita Colonnello commenta: «Abbiamo fortemente voluto una campagna di affissioni per informare la cittadinanza di questa opportunità. L'affido è un bellissimo gesto di solidarietà che cambia in meglio la vita non solo alle bambine e ai bambini ma anche alle famiglie affidatarie. Non occorre essere sposati, avere una certa età o profilo per diventare famiglia affidataria: basta la generosità e la voglia di costruire qualcosa di bello assieme».

Progetto

Il progetto Vivocino prevede, in collaborazione con l’associazione Genitorialità, la promozione della cultura della solidarietà familiare, con l’obiettivo di attivare reti solidali, composte da famiglie, persone single, coppie sposate o conviventi, che si rendono disponibili a offrire supporto e vicinanza ad un’altra famiglia del suo quartiere, con azioni come: accompagnamento a scuola, aiuto nei compiti, merenda insieme. Essere “famiglie vicine e solidali” è importante ed efficace per contribuire, in modo attivo e responsabile al benessere della comunità. Per ogni utile informazione è possibile contattare l’équipe del Casf anche utilizzando lo sportello telefonico “Linea Affido” allo 049 8205906, a cui gli operatori del Casf rispondono il lunedì dalle 9 alle 11. Tutte le informazioni su Padovanet e sui canali social del Comune di Padova.

Dati

Questi i dati sugli affidi relativi al Comune di Padova: