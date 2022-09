Coldiretti schiera gli Agrichef, showcooking con i formaggi di Caseus veneti

Nella piazza dei sapori dedicata alle piccole produzioni locali allestita nel parco di Villa Contarini a Piazzola in occasione di Caseus Veneti debuttano domani 1 ottobre i cuochi contadini di Campagna Amica. In programma per tutto il fine settimana showcooking con la preparazione di piatti a base di formaggi.

Da Belluno a Padova

Un team tutto bellunese con esperienza in allevamento di bovini e ovini da latte cucineranno i loro prodotti combinando ricette e abbinamenti pronti da gustare. Si tratta di Fabrizio Pescosta allevatore di Falcade titolare de “La Piccola Baita”, Alessandro Boschetto operatore agrituristico de “La Casera Pal” di Chies d’Alpago e della malgara Giovanna Giuffrida di “Malga Ciauta” a Vodo di Cadore.

Il menu proposto

Il menù quotidiano prevede esempi di street food come lo schiz e la zucca fritta su cornetto, spezzafame tipo crostini di pane nero o di polenta di mais sponcio con radicchio rosso precoce e formaggio di malga stagionato o spalmabile di capra e pecora con speck e fichi, primi piatti quali orzo mantecato con il mezzano, gnocchi di zucca con fonduta ed ancora molte altre esperienze culinarie e sensoriali secondo l’estro dei cuochi contadini.

Il territorio e la stagionalità

«Gli ingredienti usati per la preparazione delle ricette sono espressione della distintività territoriale e l’affermazione della stagionalità – commenta Diego Scaramuzza presidente nazionale degli agriturismi di Terranostra Coldiretti – gli agrichef sono gli ambasciatori naturali perché coltivano, allevano direttamente e hanno maturato competenze ed abilità in cucina diplomandosi all’Accademia del Km zero dedicando allo studio molte ore di preparazione in termini di comunicazione, accoglienza e ospitalità».

