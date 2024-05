Ad Albignasego grande successo per la festa di primavera

Una grande affluenza ha caratterizzato la Festa di Primavera ad Albignasego, un evento significativo per associazioni e commercianti che celebra l'inizio della bella stagione. La città si è animata con colori, musica e street food, attirando un pubblico numeroso.

Gran finale

La giornata conclusiva di questa settimana di festa, svoltasi domenica 21 maggio, ha visto migliaia di persone affollare le vie del centro, tra laboratori creativi, dimostrazioni sportive, performance teatrali e musicali, esibizioni di danza, streetfood trasformando via Roma in un viale ciclopedonale ricca di colori, suoni e sapori.

La partecipazione

«La Festa di primavera nasce qualche anno fa dall’idea di offrire agli esercenti e alle associazioni un’occasione per aprire le loro porte, farsi conoscere e incontrare i cittadini - spiega Gregori Bottin Assessore al commercio - ma la straordinaria risposta della cittadinanza ha dimostrato quanto la nostra comunità abbia voglia occasioni per incontrarsi e vivere momenti di condivisione e allegria. Siamo estremamente soddisfatti della riuscita degli eventi e della straordinaria risposta dei cittadini».

Associazioni ed esercenti locali

«E’ stato un piacere organizzare gli eventi della Festa di Primavera perché siamo stati travolti dall’entusiasmo delle associazioni e degli esercenti locali – continua Federica Camani presidente della Pro Loco Albignasego – Albignasego è una Città che risponde e con cui è un piacere creare occasioni di festa. Le associazioni, le realtà solidali, i commercianti che hanno animato le strade domenica pomeriggio hanno realizzato dei veri propri eventi nell’evento nei loro spazi e hanno reso la giornata una vera esperienza arricchente per tutti».

Una festa

Il Sindaco Filippo Giacinti ha aggiunto «Migliaia di persone sabato scorso con i Carri mascherati e ieri su via Roma ciclopedonale hanno reso viva e vitale la nostra Città: l’entusiasmo dei bambini, i momenti di incontro e aggregazione per famiglie, giovani e meno giovani, il dinamismo e la qualità delle nostre attività commerciali, le tante attività e spettacoli organizzati dalle nostre associazioni culturali per animare la giornata, il fiume di solidarietà di tante realtà del territorio che si dedicano agli altri, sono il motivo del successo della tradizionale Festa di Primavera. Ogni festa che organizziamo è uno stimolo per fare meglio e di più, infatti siamo già al lavoro per il programma estivo che animerà Albignasego nei mesi a venire e che quest’anno raggiunge la quota di 70 eventi a calendario».

Un lavoro certosino, l'aiuto di tutti

«La Festa di Primavera è stata un momento di gioia e di incontro per tutti – conclude il vicesindaco Bottin – ma il mio più grande pensiero va a chi ha reso possibile tutto questo: la Pro Loco che ha organizzato ogni cosa nei minimi dettagli, le associazioni, i commercianti e tutti i partecipanti, ma sopratutto i tanti volontari senza i quali non si sarebbe potuto fare nulla e mi riferisco al lavoro prezioso e fondamentale dei volontari della sicurezza, dall’ANC al Gruppo Safety ed alla Protezione Civile. Non vediamo l’ora di accogliervi ai prossimi eventi!».

Per rimanere aggiornati sulle prossime iniziative, si invita a visitare il sito e i social del Comune di Albignasego.

Foto articolo da comunicato stampa