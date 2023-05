Da Cittadella al resto del Veneto: spopola Ale Fresh Market, app di delivery di prodotti freschi

Ale Fresh Market è un’innovativa app padovanaa di delivery di prodotti freschi che sta rivoluzionando il modo di fare la spesa online. L’app è stata fondata nel 2021 da Alessandro Andretta, ispirato alla tradizione di famiglia che da cinque generazioni opera nel settore ortofrutticolo.

Ale Fresh Market

Nel 2021 Alessandro Andretta ha fatto un passo avanti creando l’app Ale Fresh Market che oggi è un punto di riferimento per moltissimi professionisti del settore alimentare, non solo frutta e verdura, ma anche pasta fresca, latticini, pane, carni e molto altro. Così i consumatori finali hanno la possibilità di ordinare cibo fresco e di ottima qualità dai migliori produttori del Veneto. L'idea, avviata nel 2019, si è evoluta durante il lockdown in seguito alla forte domanda ricevuta. Ale Fresh Market sta velocemente crescendo: ha chiuso il 2022 con 2,4 milioni di euro di fatturato. Ha evaso 30.000 ordini con più di 6.000 clienti tra le provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Venezia. Deciso a portare la sua attività al livello successivo, Alessandro Andretta ha avviato colloqui con potenziali investitori al fine di raccogliere fondi per finanziare la crescita e l'espansione dell'azienda scalando il business. L'obiettivo è quello di espandere l'offerta di prodotti e servizi offerti ai clienti, oltre che di migliorare l'infrastruttura tecnologica dell'applicazione per una maggiore efficienza e un'esperienza utente ancora migliore. Inoltre, il fondatore di Ale Fresh Market sta velocemente allargando la sua rete di fornitori, collaborando con moltissimi produttori locali. La sua visione di una filiera corta e sostenibile si sta trasformando in una realtà concreta, offrendo al contempo nuove opportunità di business ai produttori locali che condividono i suoi valori. Affedrma Alessandro Andretta: «Siamo fieri di sostenere la crescita del nostro territorio. Ale Fresh Market non è solo un'esperienza di food delivery, ma anche un'opportunità di crescita economica dei produttori locali, grazie al quale le piccole attività hanno la possibilità di espandere il loro servizio e raggiungere nuovi clienti. Aiutiamo le piccole attività a crescere, grazie ad un servizio di consegna affidabile e di qualità».

Filiera corta

L’obiettivo di Ale Fresh Market è mettere in connessione domanda e offerta con focus su prodotti del territorio, garantendo massima qualità degli alimenti e un eccellente servizio di consegna grazie alla flotta proprietaria. Mette così in contatto diretto i produttori locali con i consumatori finali, assicurando così una maggiore trasparenza e tracciabilità del processo produttivo. I produttori locali che collaborano con Ale Fresh Market vengono selezionati con cura e attenzione. La storica esperienza di famiglia permette al team di garantire la massima qualità nella ricerca e nella selezione dei migliori produttori della regione, che offrono prodotti freschi e di altissima qualità. Nella selezione predilige la filiera corta, lavorando con produttori locali per offrire solo i migliori prodotti del territorio. Questa scelta consente di raggiungere una maggiore sostenibilità sia economica che ambientale dell’attività. Un altro valore fondamentale di Ale Fresh Market è la cura della relazione con i clienti. Per questo motivo ha scelto di investire in un team di driver interni adeguatamente formato e aggiornato. Questa scelta gli consente di garantire un servizio affidabile e di alta qualità, con un livello di familiarità con i propri clienti che non sarebbe possibile con un servizio di consegna per conto terzi. Inoltre la presenza di driver interni gli consente di offrire un servizio personalizzato e di cucire i propri servizi sui bisogni specifici dell’utenza. Il cliente fin dal momento dell’ordine ha a disposizione i contatti del driver, che resta a completa disposizione per qualunque richiesta, dubbio o curiosità per un servizio affidabile, personalizzato e familiare. Filiera corta, stagionalità e sostegno alle realtà del territorio, il tutto coniugato in un'unica app, sempre disponibile e aggiornata sul proprio smartphone. La sede fisica di Ale Fresh Market è a Cittadella (PD) in Via Sanmartinara, 60, ma i suoi prodotti possono tranquillamente raggiungere tutto il Veneto con l'aggiunta di un costo minimo per la consegna.