Del Piero cuore d'oro: boom di like per il gesto da vero numero 10

"La grandezza di una comunità è misurata, nel modo più accurato, dalle azioni compassionevoli dei suoi membri". (Coretta Scott King). Alessandro Del Piero cita le parole di Coretta Scott King, attivista statunitense e moglie del Premio Nobel per la pace Martin Luther King.

L'indimenticato fuoriclasse veneto ha fatto squadra con i volontari del St.Joseph Center, un'associazione di Los Angeles che aiuta le persone con gravi difficoltà economiche ed i senzatetto.

«È un onore portare dei sorrisi calorosi e del cibo caldo dove ci sono coloro che ne hanno più bisogno. Qui a Los Angeles - scrive Del Piero nel suo post su Instagram - il St Joseph Center lavora duramente per ospitare in modo permanente i senza tetto ed aiutare le persone che sono in maggior difficoltà».

Questa "giocata", elegante ed importante come quelle che faceva in campo, è stata particolarmente apprezzata dal web.