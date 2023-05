Coldiretti Giovani Impresa Padova, la nuova "leader" è la 24enne Alessia Parisatto

Alessia Parisatto, 24enne laureata in scienze agrarie, titolare di un’azienda agricola a Valle San Giorgio di Baone, nel cuore dei Colli Euganei, è la nuova leader di Coldiretti Giovani Impresa Padova, in rappresentanza degli imprenditori Under 30 in agricoltura, sempre più numerosi e alla guida di aziende ad alto tasso di innovazione. La nuova delegata di Coldiretti Giovani Impresa Padova raccoglie il testimone da Matteo Rango di Pernumia, che per i prossimi cinque anni le resterà a fianco in qualità di vice delegato, insieme a Marco Vergerio di Camposampiero.

Alessia Parisatto

Alessia Parisatto si occupa di agricoltura già dagli anni dell’Università e sulle colline di Baone è impegnata nella coltivazione di cereali pregiati e uva. Ha scommesso su alcune idee vincenti come i pop corn a km zero dal grano coltivato in azienda ad una nuova linea di birra agricola tutta veneta che sta riscuotendo un notevole interesse. Con le sue originali proposte è ormai una presenza fissa nei mercati di Campagna Amica a Padova e provincia e in questi anni ha colto le opportunità di formazione e di crescita messe a disposizione da Coldiretti per i giovani agricoltori. «Sono onorata per la fiducia e per l’appoggio ricevuto dai coetanei con i quali condivido la passione per la terra e i suoi frutti - afferma Alessia Parisatto - e ringrazio Matteo Rango insieme a tutto il comitato uscente per il lavoro prezioso svolto in questi cinque anni, nei quali il ruolo di noi giovani agricoltori si è affermato come esempio di vitalità e innovazione in un settore che ha molto da dare alla nostra economia. Nella nostra provincia come in tutto il Veneto sempre più giovani fanno impresa nel settore agricolo. Negli ultimi sette anni abbiamo registrato un incremento di circa il 20% delle imprese coordinate da under 35 che hanno deciso di scommettere in quest’ambito diventandone un vero e proprio traino. Con l’aiuto, la collaborazione e l’entusiasmo di tutti i giovani e il concreto sostegno di Coldiretti proseguiremo su questa strada continuando a mettere l’accento sulla specificità di una nuova generazione di agricoltori che ha bisogno di risorse e strumenti adeguati per crescere ed esprimersi al meglio».

Matteo Rango

L’investitura della nuova delegata si è tenuta all’agriturismo Tasinato di Due Carrare, dove il comitato uscente ha passato il testimone ai nuovi rappresentanti scelti dall’assemblea. Matteo Rango ha tirato le somme dell’attività svolta, a partire dalle 25 riunioni del comitato di Giovani Impresa, in presenza ma anche on line negli anni della pandemia, e le numerose azioni sindacali come la mobilitazione contro i falsi in agricoltura, la raccolta firme per l’energia rinnovabile senza consumo di suolo e quella più recente contro il cibo sintetico. Forte anche l’impegno sociale con la consegna dei pacchi alimentari alle parrocchie e ai comuni della provincia e l’organizzazione della spesa sospesa nei mercati di Campagna Amica. Preziose le opportunità di condivisione e formazione attraverso corsi di aggiornamento e viaggi studio in Italia e in Europa. La partecipazione attiva del giovani imprenditori padovani al premio Oscar Green ha consentito di premiare tante idee vincenti e far conoscere la realtà della nuova generazione nei campi. «Un ringraziamento va a tutti i giovani che hanno condiviso questo percorso - ha affermato Rango - e che continueranno ad impegnarsi per affermare il ruolo dei giovani nel settore primario, valorizzandone le iniziative grazie alla rappresentatività dell’intera struttura di Coldiretti».

Coldiretti Giovani Impresa Padova

Marzo De Zotti, delegato veneto di Coldiretti Giovani Impresa insieme al segretario regionale Luca Motta si è complimentato con Rango e Parisatto e ha sottolineato quanto sia importante fare squadra per dare nuove opportunità e risorse agli under 35 che sempre più spesso si mettono alla guida di aziende agricole ad alto tasso di investimenti e innovazione. Il presidente di Coldiretti Padova Massimo Bressan ha ricordato di aver mosso i suoi primi passi nelle fila di Coldiretti proprio con le attività dei giovani, dei quali era stato anche delegato: “Tuto era partito da quegli incontri e da quelle serate – ha aggiunto Bressan – una grande palestra per acquisire competenze e strumenti nuovi ma anche per formare la nuova dirigenza della nostra organizzazione. A Matteo Rango va il grazie per quanto fatto sinora e per il contributo che continuerà a dare insieme agli altri componenti del comitato che affiancheranno Alessia Parisatto in questa nuova avventura».