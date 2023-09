Il territorio del Camposampierese diventa "ambassador del gusto" grazie a sette prodotti

La Federazione dei Comuni del Camposampierese ha avviato una selezione di “Prodotti Ambassador”, ovvero un insieme di prodotti enogastronomici che siano rappresentativi del territorio ed espressione della comunità locale.

Ambassador del gusto

I prodotti “ambasciatori” del Camposampierese assumono quindi un ruolo di testimonial e infatti, assieme ai produttori, rappresentano l’attaccamento alla terra, la ricerca di ricette che valorizzano gli ingredienti locali, l’inizio di un percorso di filiera corta, l’amore per un saper trasformare ingredienti semplici in ricette dal sapore peculiare. A tale proposito, la Presidente della Federazione e Sindaco di Villa del Conte, Antonella Argenti evidenzia il metodo operativo adottato: «La Federazione ha lavorato costantemente in concertazione con le categorie economiche rappresentative dell’economia del territorio e gli agricoltori che vi operano e con il fattivo supporto di professionisti dell’ambito agro-alimentare. Questo progetto è frutto di un raccordo con le istituzioni locali, nonché del sostegno della Camera di Commercio». Ne rafforza la visione strategica il Presidente del Tavolo Assessori al Turismo e Sindaco di San Giorgio delle Pertiche, Daniele Canella, che pone questa azione nella prospettiva del ripensamento dei valori del turismo del Camposampierese. «È un lavoro che è iniziato tre anni fa proprio in seno al Tavolo del Turismo, durante il periodo Covid: abbiamo sentito la necessità di puntare sul valore delle eccellenze enogastronomiche per riconoscerle e valorizzarle come tali. Questo è un territorio a prevalente vocazione rurale. Il turista slow può conoscere il territorio utilizzando in prevalenza le ciclovie e i cammini e approfondire la storia delle risorse storico naturalistiche che si trovano a pochi passi. È stato importante individuare una serie di produttori diffusi nel territorio che, con i loro prodotti, fossero espressione di tutta la produzione agro-alimentare».

Camposampierese

I prodotti Ambassador rappresentano un bel punto di partenza perché esprimono la terra e quindi la percezione del gusto del Camposampierese: sono individuati con rigore scientifico puntando su certificazioni aziendali e sulla sostenibilità, evidenziano, laddove possibile, la storicità del mondo rurale e contadino ed esprimono il recupero di tradizioni produttive locali. Un’apposita commissione ha valutato i prodotti candidati Ambassador ed ha stilato un elenco di circa 35 specialità rappresentative della Comunità Locale del Camposampierese. Territorio nell’immediato Nord padovano, formato da 10 Comuni e che si distingue per la sua ricchezza di risorse storiche, ambientali, paesaggistiche e commerciali ed enogastronomiche, funzionali al nuovo modo di scoprire e viaggiare. Aggiunge il Presidente del Tavolo del Turismo, Canella: «Ai prodotti Ambassador del Camposampierese è affidato il compito di essere componente qualificante dell'offerta turistica locale ma anche oggetto di regalistica aziendale o istituzionale e/o souvenir enogastronomico caratterizzato e qualificato per chiunque vi capiti o voglia far imprimere il ricordo di questo territorio ad ospiti, clienti o semplicemente amici». Conclude Argenti: «È un’iniziativa che non può che essere sinergica e che vede da un lato la Federazione con il suo Ufficio Europa e l’Ufficio Turismo fare da traino in collaborazione con il Tavolo dell’Impresa Programmatica del Camposampierese ed in particolare dal Tavolo di Coordinamento delle Associazioni di Categoria ed il contributo della Camera di Commercio di Padova, ma che conta sull’adesione delle aziende del territorio, vere protagoniste, assieme ai prodotti, del progetto pilota. Desidero esprimere un sentito ringraziamento ai Commissari che hanno accettato di collaborare all’individuazione dei prodotti Ambassador».

I prodotti

La Giuria stessa è espressione del metodo operativo utilizzato: partecipazione pubblica, innovazione e professionalità. Componenti sono: la Dirigente Amministrativa della Federazione, dott.ssa Anna Giacomelli; in rappresentanza della Camera di Commercio il responsabile del servizio Progetti Speciali e Comunitari, dott. Andrea Galeota; Efrem Tassinato, Presidente del Consorzio Buoni Convivi; Renato Malaman giornalista specializzato nel tema food & wine; Giorgia Ceccato, giovane e promettente chef della Nazionale Italiana cuochi, campionessa mondiale juniores di Santa Giustina in Colle. Si è conclusa la selezione dei prodotti con il riconoscimento di sette imprese: Barduca, Caseificio Franceschi, Rio Storto, Salsa Tolomei, Agribirrificio Fria, Ca’ de Memi e Azienda Agricola Bio Essenza. Nel loro complesso, i prodotti Ambassador rappresentano una filiera molto ampia che abbraccia prodotti freschi, come dei caseari, degli insaccati e dei prodotti di quarta gamma, vi sono degli ingredienti attenti alla biodiversità (farina di mais cinquantino e farro, ad esempio) e prodotti trasformati come marmellate, paste, biscotti, friabili, birre. I prodotti Ambassador saranno riconosciuti attraverso un apposito bollino, saranno inseriti nel nuovo sito internet del Camposampierese e saranno sostenuti da un’apposita campagna di promozione che sarà visibile in tutti i luoghi turistici del territorio. Inoltre, i prodotti Ambassador saranno disponibili grazie ad apposite confezioni (Box Ambassador) e proposti ai turisti in visita al territorio. Allo stesso tempo, saranno previsti dei box che potranno essere utilizzati dalle imprese come cadeaux per ospiti e dipendenti in rappresentanza dei sapori genuini del Camposampierese. Nei mesi autunnali ci sarà modo di scoprire i produttori e i prodotti Ambassador: la Federazione sta preparando una serie di occasioni per vivere il territorio e conoscere le opportunità che ci offre. Questa è la prima selezione di prodotti Ambassador: la Federazione dei Comuni del Camposampierese annuncia la volontà di aggiornare il catalogo riaprendo al più presto la possibilità di presentare nuove candidature