Ambiente, diritti e futuro: al via Gli incontri de La Fabbrica del Mondo con Marco Paolini a Villa Draghi

Giornalisti e filosofi, imprenditori e scrittori, artisti, economisti, giuristi e scienziati si danno appuntamento a Villa Draghi a Montegrotto Terme, da giovedì 1 settembre fino a sabato 3 settembre per fare esercizi di polis con «Gli Incontri della Fabbrica del Mondo», ideale seguito della trasmissione televisiva ideata e condotta da Marco Paolini e Telmo Pievani in onda su Rai3 nel gennaio 2022. Un festival, un progetto aperto, ideato e diretto da Michela Signori, cofondatrice di Jolefilm, e Cristina Sivieri Tagliabue fondatrice e direttrice di La Svolta per riflettere sul presente, sui cambiamenti in atto, sul futuro che ci attende.

Giovedì 1 settembre, il tema è «il futuro». Alle 18 il discorso d’apertura è affidato allo scrittore di fantascienza Bruce Sterling, moderato dal giornalista Luca De Biasi. Seguirà un incontro con Ersilia Vaudo, astrofisica, Chief Diversity Officer Esa, Sara Segantin, co- founder Fridays For Future Italia eMarta Cuscunà, attrice. Dopo una pausa per sedimentare pensieri e mangiare qualcosa godendosi il tramonto sulle terre patavine, il proseguo delle serate è affidato al linguaggio artistico di Marco Paolini presenterà un estratto dello spettacolo «Sani» con le musiche di Lorenzo Monguzzi e Saba Anglana. Speaker e performer si altereranno, anche in diretta live sul sito lasvolta.it e sul canale YouTube di Jolefilm, in un viaggio alla ricerca di risposte ma anche di nuove domande.«La Fabbrica del Mondo - spiega Marco Paolini è un progetto aperto: ci sono i racconti fatti per la serie televisiva e ci sono gli incontri fatti con persone che a vario titolo ci aiutano a sbrigliare le matasse, saperne un po’ di più, immaginare soluzioni e strade alternative. E c’è il pubblico, senza il quale manca l’aria alle storie».

«È evidente l’intento dell'amministrazione comunale di Montegrotto Terme - affermano il sindaco Riccardo Mortandello e l’assessore Pier Luigi Sponton - di voler non solo attrarre grandi personaggi dell'ambito della cultura, dello spettacolo, della politica nel nostro territorio, ma anche di trattare temi alti, che esulino dal livello della politica a cui purtroppo ogni giorno assistiamo, riflessioni utili per trovare anche sintesi e soluzioni a problemi complessi, quindi ben venga questo evento organizzato da Jolefilm, da Marco Paolini e Michela Signori, e dal quotidiano LaSvolta sperando sia l'inizio di una proficua collaborazione. Speriamo che sia anche un messaggio: pur essendo Montegrotto Terme una piccola cittadina, le porte sono aperte a chiunque abbia ambizione di fare grandi eventi che catturino l'attenzione, non solo nazionale, ma anche internazionale».La prima edizione de Gli Incontri della Fabbrica del Mondo, è realizzata da Jolefilm e La Svolta con la collaborazione della Città di Montegrotto Terme, Montegrotto Colli Euganei Natural Park e l’Associazione Villa Draghi e il patrocinio della Commissione Europea, dell’Università degli Studi di Padova e di Cultura Italiæ. Info e biglietti: https://www.lasvolta.it/incontri e info@incontridellafabbricadelmondo.it