Da Padova ad "Amici di Maria De Filippi": ecco chi sono le due ballerine ammesse alla scuola

A pubblicare la notizia, tra gli altri, anche Luca Zaia dal suo profilo Facebook, un orgoglio tutto patavino che vede protagoniste Rita Pompili di Camin e Asia Bigolin di San Martino di Lupari, entrambe ventunenni, che hanno superato tutti i casting e si sono conquistate ciascuna un posto nella classe della nuova edizione del noto programma televisivo in onda dal lunedì al venerdì alle 16.10 e alla domenica alle 14 su Canale 5.

Rita Pompili di Camin

Dal sito di Amici, ecco la descrizione di Rita: “Ha 21 anni, vive a Camin, piccolo paesino vicino Padova con i genitori. Solare, sorridente, precisa, puntuale, odia i ritardatari. È una ballerina di danza contemporanea ma studia anche altri stili come il classico e il moderno. Dice di sé: «Mi piace la competizione, per me deve vincere sempre chi è più bravo. Amo l’onestà»”. A darle il banco è stata Alessandra Celentano descrivendola come «La trovo un’allieva, versatile e completa, un ottimo potenziale. Quindi il banco è sì»

Asia Bigolin di San Martino di Lupari

Asia ha studiato per po’ danza, ma poi ha dovuto smettere per ragioni economiche e ha continuato a studiare da sola in cameretta guardando i video su YouTube. La fiduca arriva da Raimondo Todaro, il professore che ha riconosciuto in lei una forza di volontà così potente da essere premiata. Qui la scheda di Asia dal sito di Amici.

In bocca al lupo

E come conclude il post propio il presidente della Regione Veneto "In bocca al lupo ragazze", la strada è lunga, ma già questa è una bella conquista.

