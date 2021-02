AncheioManifesto: Padova festeggia il compleanno del Manifesto della comunicazione non ostile

Il 17 febbraio 2021 il Manifesto della comunicazione non ostile compie quattro anni.

Per l'occasione viene organizzata una campagna sui social network, che ha, come hashtag ufficiale, #AncheioManifesto.

Anche il Comune di Padova, che, dal 2019, è tra le istituzioni firmatarie del Manifesto, partecipa all'iniziativa.

Approfondimento sul sito www.paroleostili.it.

L’associazione Parole O_Stili grazie ad un lavoro di partecipazione collettiva, ha realizzato il Manifesto della comunicazione non ostile, una carta che elenca dieci princìpi di stile utili a migliorare lo stile e il comportamento di chi sta in rete.

Il Manifesto è stato declinato per diversi ambiti: la politica, la pubblica amministrazione, le aziende, l’infanzia, lo sport, la scienza e l’inclusione.

Dettagli