Premiate le eccellenze dell’università di Padova: Andrea Pennacchi è l'Alumnus dell’anno 2022

Si è tenuta martedì 29 novembre nell’Aula Magna di Palazzo Bo la cerimonia di consegna degli “Alumni Awards”, l’evento annuale organizzato da Associazione Alumni dell’Università di Padova per celebrare le eccellenze dell’Ateneo. Ad Andrea Pennacchi, attore e regista padovano laureato e dottore di ricerca in Linguistica, filologia e letterature anglo-germaniche proprio all’Ateneo patavino, è andato il premio di Alumnus of the Year 2022.

Cos’è il premio

Quello di “Alumno dell’anno” è il più alto riconoscimento conferito a un laureato nell’Ateneo patavino, per il contributo e l’impatto dati nel testimoniare i valori dell’Università e per aver rappresentato nel proprio percorso personale e professionale la Patavina Libertas.

La motivazione

Come ha ricordato il presidente dell’Associazione Alumni Gianni Dal Pozzo il riconoscimento è andato a Pennacchi «per la capacità di coniugare passato e presente con ironia e approfondita conoscenza, per raccontare e tramandare la storia e per essere portatore dei valori fondanti dell'Università degli Studi di Padova quali la libertà e la parità e per essere un eccellente rappresentante della comunità di tutti gli Alumni e le Alumnae».

Il premio del 2019, ritirato ora causa pandemia

Premiata come Alumna dell’anno 2019 anche Valentina Sorgato, amministratrice delegata di Smau, che non aveva potuto ricevere il premio a causa della pandemia. Nel corso della cerimonia, a cui ha preso parte anche la rettrice dell’Università di Padova Daniela Mapelli, sono stati poi consegnati i Graduate Alumni Awards, i premi ai 36 migliori neolaureati degli ultimi tre anni accademici, e alcuni dei premi di laurea e di merito promossi dall’Associazione Alumni.

Foto di Massimo Pistore

Nella foto, da sx: Domenico Lanzilotta, giornalista; Gianni Dal Pozzo, presidente Associazione Alumni UniPd; Valentina Sorgato, Alumna of the Year 2019; Andrea Pennacchi, Alumnus of the Year 2022; Daniela Mapelli, rettrice dell'Università di Padova; Monica Fedeli, prorettrice con delega alla Terza missione e rapporti con il territorio dell’Università di Padova; Lorenzo Maragoni, poeta e attore.

Per tutte le informazioni sull’associazione: https://www.alumniunipd.it/