«Sono estremamente onorato e orgoglioso», Andrea Valentinetti diventa ambasciatore del gusto

Andrea Valentinetti, chef del ristorante Radici Terra e Gusto a Padova, già insignito di numerosi premi e riconoscimenti, e? entrato martedì 7 marzo a far parte dell’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto. L’annuncio è stato dato nel corso dell’Assemblea annuale svoltasi in Trentino, nelle sale del MUSE, in occasione dell’evento annuale FUTURA ideato dall’Associazione e dedicato all’incontro-confronto tra istituzioni, territorio, filiera e addetti ai lavori.

Un punto di riferimento

Con trentadue nuovi ingressi l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto cresce e si rafforza confermandosi un punto di riferimento per tutto il comparto enogastronomico italiano.

Il compito

Rafforzare e valorizzare la cultura agroalimentare ed enogastronomica italiana, perseguire in uno spirito di collegialità e di mutua condivisione valori di qualità, di tradizioni e di conoscenza, promuovere sul territorio nazionale ed estero i prodotti italiani e il Made in Italy, supportare la formazione delle nuove generazioni. Questi gli scopi principali che distinguono le azioni e i progetti firmati dagli Ambasciatori del Gusto che sono stati rinnovati nel corso dell’incontro.

Un onore

«Sono estremamente onorato e orgoglioso di entrare a far parte della squadra di Ambasciatori del Gusto, che come me e? uno dei più alti portavoce delle meraviglie che ci offre il nostro territorio, impegnandosi a promuovere, ma soprattutto a valorizzare, una cucina etica e di qualità, con il massimo rispetto per le materie prime».

I nuovi Ambasciatori del Gusto

Di seguito l’elenco dei nuovi Ambasciatori del Gusto, suddivisi per regione di provenienza:

VENETO

Andrea Valentinetti, Radici – Terra e Gusto (Padova)

Alex Gaspari, Osteria dai Coghi (Costermano, Verona)

Manuel Marzari, Manuel Marzari Atelier di Pasticceria Innovativa (Verona)

Massimo Tremea, Bon Tajer (Lientai, Belluno)

LOMBARDIA

Federico Beretta, Feel Como (Como)

Andrea Fugnanesi, Stua Noa Fine Dining (Livigno)

Antonio e Vincenzo Lebano, Terrazza Gallia (Milano)

Andrea Mileti, Ristorante Essenza c/o Devero Hotel (Cavenago di Brianza, Monza Brianza)

Marco Stagi, Bolle Restaurant (Lallio, Bergamo)

Aya Yamamoto, Gastronomia Yamamoto (Milano)

TOSCANA

Andrea Laganga, Macelleria Laganga (Grosseto)

Michele Manelli, Cantine Salcheto (Montepulciano, Siena)

Riccardo Monco, Enoteca Pinchiorri (Firenze)

Paolo Parisi, Agriturismo Le Macchie (Usigliano di Lari, Pisa)

CAMPANIA

Salvatore Aprea, Ristorante da Tonino (Capri, Napoli)

Pietro Carmine Fischetti (sommelier), Oasis Antichi Sapori (Vallesaccarda, Avellino)

Alfonso Crisci, Ristorante Oltremare (Maiori, Salerno)

PUGLIA

Orazio Chiapparino, Regina Margherita (San Giovanni Rotondo, Foggia)

Domenico Di Tondo, Ristorante Terradimare (Trani)

Domingo Schingaro, Ristorante Due Camini (Borgo Egnazia – Savelletri, Brindisi)

BASILICATA

Nicola Popolizio, Ego Ristorante (Matera)

Vito Semeraro, Una Hotels (Matera)

Maria Antonietta Santoro, Al Becco della Civetta (Castelmazzano, Potenza)

TRENTINO ALTO ADIGE

Sara Bertocchi, Ristorante Frosch (Varena, Trento)

Luca Zotti, Lusernahof (Luserna, Trento)

SICILIA

Gianni Giardina, Macelleria Giardina Gianni (Canicattì, Agrigento)

Massimo Mantarro, San Domenico Palace c/o Four Season Hotel (Taormina, Messina)

FRIULI VENEZIA GIULIA

Gloria Clama, Ristorante Indiniò (Raveo, Udine)

CALABRIA

Michele Rizzo, Ristorante Agorà (Rende, Cosenza)

LIGURIA

Samuele Maio e Fabio Maiano, Ristorante Casa della Rocca (Imperia)

ABRUZZO

Franco Franciosi, Osteria Mammarossa (Avezzano, L’Aquila)

SARDEGNA

Mauro Ladu, Abbamele Osteria (Mamoiada, Nuoro)

Durante l’incontro sono stati nominati anche 5 nuovi Ambasciatori del Gusto Benemeriti:

Faith Willinger , scrittrice, giornalista e collaboratrice di Netflix per Chef’s Table

, scrittrice, giornalista e collaboratrice di Netflix per Chef’s Table Francesca Romana Barberini , conduttrice e autrice radiofonica televisiva

, conduttrice e autrice radiofonica televisiva Giuseppe Calabrese , oste gastronomo, docente e conduttore televisivo

, oste gastronomo, docente e conduttore televisivo Davide Rampello , professore universitario, consulente culturale e gestionale per istituzioni nazionali e internazionali

, professore universitario, consulente culturale e gestionale per istituzioni nazionali e internazionali Federico Quaranta, conduttore e autore radiofonico.

L’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto

L’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto e? l’unica realtà in Italia a rappresentare in modo univoco e sinergico, tutte le professionalità che concorrono a definire la cucina italiana di qualità ovvero i grandi cuochi, i maestri pizzaioli e pasticceri, i gelatieri, il personale di sala, i sommelier ma anche i critici, i ristoratori e gli esperti del settore.

L'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto è l'unica realtà in Italia a rappresentare in modo univoco e sinergico, tutte le professionalità che concorrono a definire la cucina italiana di qualità ovvero i grandi cuochi, i maestri pizzaioli e pasticceri, i gelatieri, il personale di sala, i sommelier ma anche i critici, i ristoratori e gli esperti del settore. Tutte le informazioni qui: https://www.ambasciatoridelgusto.it

