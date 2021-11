La cantante Annalisa sui colli Euganei, a sorpresa visita Arquà Petrarca

Che i Colli siano magnetici questo si sa, tanto più uno dei borghi più belli d’Italia: Arquà Petrarca. Spesso i vip ci fanno visita, non da ultima Marcella Bella, ma stavolta ad essere rapita dal fascino della bella provincia Patavina è stata proprio la cantante Annalisa. Immortalata in una foto dall’azienda agricola Scarpon che si occupa principalmente della produzione e trasformazione di vari prodotti agricoli tra cui anche il famoso brodo di giuggiole, lo scatto ritrae la cantante ligure tra i fratelli titolari dell’azienda: Alessandro e Alberto Callegaro.

Tra chiacchiere, sorrisi e l’inevitabile degustazione

A confermarcelo Alessandro: «Ieri, sabato 13 novembre, dopo la passeggiata ad Arquà è passata per le ceste natalizie. Conosceva già qualche nostro prodotto grazie a un suo amico che le aveva fatto assaggiare qualcosa di nostro. Non l’abbiamo riconosciuta subito anche se il dubbio che fosse davvero lei ci è venuto. Tra chiacchiere, sorrisi e l’inevitabile degustazione dei nostri liquori la conferma c’è stata. Annalisa ha voluto prendere qualche cesta natalizia. Per noi è stato un piacere e siamo contentissimi che sempre più persone vengano a comprare i prodotti eccellenti che solo le nostre terre uniche sanno dare».

Foto gentilmente concessa a PadovaOggi da Alessandro Callegaro (Scarpon)