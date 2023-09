Federalberghi Terme compie 80 anni: «Superiamo divisioni e personalismi»

Un’occasione per ripercorrere le tappe salienti di una lunga e straordinaria storia, ma anche per stringere relazioni e condividere idee per lo sviluppo del territorio: la grande festa per gli 80 anni dalla nascita dell’associazione che riunisce gli albergatori delle Terme Euganee ha riunito nella cornice immersa nel paesaggio dei Colli del ristorante Dal Contadino di Vo’ Euganeo circa 200 persone fra albergatori, rappresentanti delle istituzioni e di altre realtà significative del territorio e del comparto turistico.

Federalberghi Terme Abano Montegrotto

Superare divisioni e logiche di appartenenza per affrontare insieme le sfide del futuro: questo il fulcro dell’appello rivolto ai presenti da Walter Poli, presidente di

Federalberghi Terme Abano Montegrotto, nel corso del suo appassionato intervento. «Tre milioni di presenze, quasi 400 milioni di fatturato oltre 6mila lavoratori - ha spiegato - sono numeri importanti che pesano ed incidono nell’economia del nostro territorio e non possono essere trascurati: abbiamo tutti noi la responsabilità e soprattutto il dovere di agire per il bene e la crescita di queste meravigliose Terme Euganee. Lo dobbiamo fare tentando di mettere da parte ogni logica individualista, sviluppando politiche di associazionismo, pensando senza timore alle alleanze». Una scelta che discende direttamente da una storia che ha preso il via nel 1943, in piena guerra, e ha visto nel corso dei diversi decenni l’impegno diretto degli albergatori per il territorio: dalla realizzazione dell’acquedotto nei primi anni agli investimenti per l’illuminazione pubblica, dalla costruzione del parco e del palazzo della Casa di Cura al finanziamento dello stadio delle Terme o del cinema-teatro di Abano, solo per citare alcuni esempi. «Opere - ha aggiunto Poli - nate dalla volontà di imprenditori che negli anni hanno reinvestito gli utili nel territorio e nella loro azienda familiare, per rendere entrambi più attrattivi». «Percepisco un grande fermento in questa destinazione turistica - ha spiegato Massimiliano Schiavon, presidente Federalberghi Veneto - La nascita del nuovo gruppo giovani, la rete di relazioni e sinergie tessute con le istituzioni dal presidente Poli, i primi diplomati del nuovo ITS di Abano Terme, l’affacciarsi di investitori con la riapertura di hotel dismessi: è un momento di ripartenza, si stanno aprendo nuove prospettive».

Sindaci e associazioni di categoria a confronto

La serata ha visto anche la partecipazione di Patrizio Bertin, vicepresidente della Camera di Commercio di Padova e presidente di Ascom Confcommercio Padova: «Con il suo ingresso nella nuova giunta camerale, Poli è stato chiamato a rappresentare non solo questo straordinario territorio, ma il settore turistico dell’intera provincia – ha affermato Bertin –. Ci attendono sfide importanti e c’è bisogno che la politica ascolti davvero la voce degli imprenditori». Sono intervenuti inoltre Davide Canella, vicepresidente della Provincia di Padova, Federico Barbierato, sindaco di Abano Terme, Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme, Umberto Carraro, presidente del Consorzio Terme Colli Marketing, Giovanni Maregotto, presidente del Gruppo Giovani di Federalberghi Terme Abano Montegrotto, Cristina Borile, vicepresidente del Gruppo Turismo di Confindustria Veneto Est, Emanuele Boaretto, presidente dell’associazione di categoria nazionale Federalberghi Terme e Monica Soranzo, presidente Padova Hotels Ascom Confcommercio. Tutti gli interventi, con diverse declinazioni, hanno raccolto l’appello di Poli ponendo l’accento sulla necessità di fare squadra per affrontare insieme le sfide imposte dalla rapida trasformazione che sta vivendo il territorio: un’evoluzione che, come ha spiegato il presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto, deve essere accolta e accettata «pensando al territorio come a un’unica area vasta e senza mai perdere di vista il nostro prodotto principale, l’acqua termale».