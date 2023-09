Trebaseleghe, inaugurata l'839esima edizione dell'Antica Fiera dei Mussi

«È una delle fiere più antiche in Veneto, che quest’anno celebra la sua 839esima edizione e a cui la Regione tiene particolarmente in quanto ben rappresenta quanto e come si lavora nel nostro territorio. Oltre agli imprenditori e artigiani locali, simbolo di una terra che si dà da fare da secoli, c’è l’opera silenziosa ma preziosa dei volontari grazie ai quali questa manifestazione storica viene riproposta da otto secoli. Insieme con il recupero delle tradizioni locali, eventi ultracentenari e consolidati come questi consentono di dare slancio al tessuto imprenditoriale territoriale, creando preziose sinergie per lo sviluppo economico del paese»: lo ha affermato l’assessore regionale allo sviluppo economico e alle fiere Roberto Marcato che nella mattinata di oggi, giovedì 7 settembre, ha partecipato su delega del presidente della Regione del Veneto Luca Zaia alla cerimonia di apertura dell’Antica Fiera dei Mussi di Trebaseleghe (Padova). Era presente anche l’assessore all’Ambiente Gianpaolo Bottacin.

Antica Fiera dei Mussi

L’iniziativa, dedicata all’agricoltura e all’artigianato, si protrarrà fino all’11 settembre.