Bottiglie d'artista firmate Tony Gallo per i due nuovi aperitivi padovani Opera e Spirito

Per ogni bottiglia una coppia di colorati protagonisti, dalle sagome inconfondibili: gli onirici personaggi antropomorfi di Tony Gallo approdano sulle etichette delle bottiglie di Opera e Spirito, i due nuovi prodotti a base di botaniche lavorate artigianalmente che ambiscono a rivoluzionare il momento dell’aperitivo veneto.

Progetto

Il progetto, nato dalla collaborazione con l'azienda padovana “Il Barista”, specializzata nel beverage, ha consentito a Tony Gallo, street artist noto a livello internazionale per i suoi sgargianti murales, di cimentarsi in una nuova dimensione, quella della grafica d’artista. Durante l’evento di presentazione dei due nuovi originali aperitivi, che si è tenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 19 aprile, presso la Sala Rossini del Caffè Pedrocchi di Padova, l’artista, oltre a presentare il suo concept, ha firmato due pezzi da collezione che rimarranno all’interno del bar più antico della Città del Santo. A partire da domani, giovedì 20 aprile, Opera e Spirito saranno distribuiti nei più importanti locali del Veneto, a cominciare dalle città di Padova, Treviso, Rovigo e Cortina d’Ampezzo.

Tony Gallo

Le sagome sono perfettamente riconducibili al loro creatore, come la scelta dei colori, dai toni pastello fino a quelli più brillanti. Nel progettare le etichette per le due bottiglie Tony Gallo ha scelto di mantenere intatta la sua identità iconografica, lavorando sul concetto di incontro. «L’aperitivo è sempre un momento di incontro, per questo ho voluto far dialogare due coppie di personaggi. Mi piaceva l’idea che potessero vivere non solo su tela o sui muri, ma anche su superfici molto più contenute. Disegnare le etichette di un prodotto, come nella prima metà del ‘900 era stato fatto da importanti artisti come Salvator Dalì e Depero, è stata un’esperienza nuova per me. Quella della bottiglia è stata una bella sfida perché, nel progettare lo sviluppo delle scene, ho dovuto tenere conto della curvatura della superficie», ha spiegato Tony Gallo.

Opera e Spirito

Opera e Spirito sono due aperitivi dalle personalità molto diverse, frutto di ricette originali elaborate in collaborazione con una distilleria veneta specializzata da due secoli nella lavorazione artigianale di botaniche. Grazie alla presenza di genziana e quassio, mandarino e vaniglia bourbon del Madagascar, Opera è un prodotto da miscelazione che sprigiona sentori dolci e note agrumate. Spirito è invece un bitter dal carattere deciso: accanto alla presenza di artemisia e rapontico di origine veneta, ci sono infatti elementi come l’arancia amara e dolce di Sicilia, la liquirizia calabrese china, la ruta e il rabarbaro. «Opera e Spirito hanno anime molto diverse, abbiamo lavorato più di un anno sullo sviluppo di due ricette che esaltassero al massimo le potenzialità delle botaniche che abbiamo scelto, tutte di altissima qualità. Oggi possiamo quindi presentare un prodotto che può davvero rappresentare un’alternativa artigianale e d'eccellenza ai più famosi brand di aperitivo», afferma Francesco Medici, responsabile marketing de “Il Barista”.