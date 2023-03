Pieno di specialità da provare: Sotto il Salone, la nuova meta dell'aperitivo padovano

Il mercato coperto più antico d'Europa da dopo la pandemia è diventato il nuovo cuore pulsante dell’happy hour cittadino, dove i padovani si danno appuntamento nel weekend dopo le 19 per gustare il meglio che la città ha da offrire in ambito enogastronomico. Soprattutto i più giovani lo hanno eletto imperdibile luogo di tendenza dell’aperitivo da raccontare sui loro profili social, partendo dai più famosi content creator del territorio, promoter dei locali, sportivi e molti talent del mondo moda. Parola d’ordine è esserci.

I post per raccontare la bellezza

Sono migliaia gli hashtag dedicati al Salone, che solo nell’ultimo periodo post covid ha raccolto più di 15mila follower totali sui profili social ufficiali di Sotto il Salone. Complice di questa nuova tendenza è anche la nuova linea di comunicazione del Consorzio Sotto il Salone, curata da Superfly Lab, che l’ha reso moderno e proiettato al mondo digitale, creando la call to action che invita utenti e visitatori a postare le foto di aperitivi ed acquisti o semplicemente di raccontare la bellezza del luogo. La scelta dei più giovani di ritrovarsi in luoghi così autentici come il Salone è un trend che si è sviluppato a partire dalle pagine social dedicate ai luoghi semplici e autentici delle nostre città rimasti inalterati nel tempo.

Un’esperienza completa

L’aperitivo targato Salone prevede il calice preso nelle enoteche presenti nelle enoteche dell’antico mercato o nelle piazze da accompagnare con cibo da passeggio, che sempre di più le nuove botteghe stanno proponendo come offerta enogastronomica sulla scia dei grandi mercati nazionali. A caratterizzare ancora di più questo aperitivo non possono mancare i musicisti e artisti di strada, i vecchi artigiani, e altre macchiette e figure iconiche che il grande pubblico padovano ben conosce.

Le specialità da provare

Le prelibatezze più gettonate sono la tartare, i cicchetti della tradizione veneta col baccalà mantecato, i panini con porchetta o prosciutto cotto e cren, il tramezzino caldo, crudità dell’Adriatico tra cui le ostriche del Basso Polesine e tutti i prodotti da forno in versione street.

«Un Sotto il Salone così vivo»

Assessore Antonio Bressa: «Oggi Sotto il Salone si uniscono le generazioni, si incrociano abitudini e orari diversi di frequentazione, ma sempre sotto il segno della qualità dei prodotti e dell’amore per i luoghi più autentici della città che affascinano tutti le tipologie di clienti, cittadini e turisti. È un piacere vedere l’immagine di un Sotto il Salone così vivo. In questi anni abbiamo lavorato molto per affiancare all’idea di Sotto il Salone come luogo della spesa di qualità anche l’idea che fosse un luogo di esperienza diretta, in grado di favorire socialità e consumo di prodotti enogastronomici. In questa direzione abbiamo migliorato l’illuminazione serale, favorito l’insediamento di attività di bar e ristorazione, sostenuto l’acquisto di punti di appoggio esterni ai negozi e incoraggiato le azioni di marketing per far conoscere le potenzialità di questo storico e magico luogo».

Il rapporto umano

Paolo Martin, Presidente Consorzio Sotto il Salone: «Sono molto contento che il nostro mercato storico sia valorizzato anche dai giovani, che ripercorrono le orme della tradizionale spesa dei genitori, trovando un servizio a 360 gradi. I nostri giovani frequentatori uniscono il piacere della spesa - e del grande rapporto umano che si crea con il proprio commerciante di fiducia - alla scoperta delle proposte di aperitivi, vini di eccellenza, cicchetti, food per asporto, unito alla qualità e alla professionalità dei nostri negozianti».

Foto articolo e gallery da comunicato stampa