Dalle Dolomiti bellunesi all'ombra del Santo: la birreria Pedavena sbarca in città

Martedì 10 ottobre l'inaugurazione (alla presenza del vicesindaco di Padova Andrea Micalizzi e dei proprietari rappresentati da Marco Destro, gestore del locale, Elena Dalla Mora, ed Eliano Verardo AD di Birra Castello SpA), due giorni dopo l'apertura ufficiale: approda a Padova la prima birreria “Fabbrica in Pedavena” della città.

Fabbrica in Pedavena

Situato in via Dei Colli 164, il locale apre al pubblico a partire da giovedì 12 ottobre dopo un intervento di ristrutturazione che ha riguardato due piani dell’edificio di 400 metri quadri, un tempo sede del ristorante brasiliano La Mulata, oggi finalmente restituito alla città e agli appassionati di birra dopo l’incendio del 2016. Il nuovo locale della città del Santo si aggiunge alle 18 birrerie “Fabbrica in Pedavena” aperte in tutta Italia da Birra Castello SpA che, in continuità con l’iniziativa del dopoguerra della famiglia Luciani, fondatrice della Fabbrica in Pedavena e oggi di proprietà dell’azienda che produce Birra Dolomiti, Pedavena, Superior e Castello, ha voluto replicare e far rivivere tutta la magia, la storia e l’ospitalità di Pedavena nelle singole birrerie diffuse su tutto lo stivale oltre che far assaporare le migliori birre della sua produzione. Il locale sarà aperto al pubblico a partire dal 12 ottobre dal martedì alla domenica a pranzo e a cena dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 18 all'una di notte.