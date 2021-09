Perché "mangiare intelligentemente è un'arte": apre in provincia la nuova "Bottega da Andrea"

Territorialità ma anche una ricerca trasversale dei prodotti oltre i confini nazionali: apre giovedì 30 settembre la nuova “Bottega da Andrea”, uno spazio di oltre 120 metri quadrati nel centro di Conselve dove prosegue il lavoro di Andrea Barison e del suo team, diventati un vero e proprio punto di riferimento per il “buon cibo e il buon bere” nel Padovano.

Bottega da Andrea

La Bottega nasce 40 anni fa nel centro di Conselve, sotto la sapiente guida della signora Irma. Nel 2016 la svolta: Andrea subentra nella gestione insieme alla moglie Linda, trasformando il negozio dal classico “casoin” di paese in una “Officina gastronomica” che fa della conoscenza, della sapienza e dell’amore per la qualità il proprio marchio di garanzia. Proprio la ricerca costante della qualità oltre a una profonda conoscenza delle materie prime sono diventati il punto di forza dell’attività specializzata in salumi, formaggi, vini e birre artigianali. La novità? Il reparto gastronomia con la preparazione dei cibi che adesso avviene in negozio, sfruttando le materie prime presenti, le sapienti mani di Andrea e una nuova cucina. All’interno del punto vendita si trova una fornitissima enoteca con etichette italiane ed estere: dal Sassicaia al Bressan, dai Biondi Santi al Brunello di Montalcino, dagli Champagne Krug ai Poiullon, la scelta è ampia e in continuo aggiornamento. Nel reparto formaggi si punta sulle eccellenze del territorio italiano ed europeo: dal Castelmagno alpeggio 3 anni al Tuma Persa, dalle Robiole Roccaverano ai Blue Shropshire con un’ampia selezione di erborinati a cui abbinare un Culatello di Zibello, un Jabon Iberico de Bellota o un crudo Sant’Ilario di oltre 30 mesi. Nella Bottega è possibile trovare i prodotti Pantano Carni, azienda Padovana leader nel settore.

Degustazioni

Durante l’anno sono in cartello degustazioni e giornate a tema. «Si tratta - racconta Andrea Barison - di un nuovo tassello di un grande progetto iniziato nel 1990, quando ho conosciuto la signora Irma. In questi anni l’attività è cresciuta grazie alla passione e al lavoro di ricerca di prodotti di nicchia in tutto il mondo. Oltre alle eccellenze italiane guardiamo alla Francia, all’Inghilterra e alla Spagna. L’enoteca e la gastronomia saranno il punto forte di questa nuove esperienza per trasmettere ai clienti l’amore per il cibo e il vino di qualità». Il punto vendita si trova a Conselve in via Vittorio Emanuele II (civico 67): aperto dal lunedì al sabato orario 8-13 e 15.30-20 il mercoledì 8-13. Chiuso la domenica. Telefono 0495384572, info@bottegadaandrea.it www.bottegadaandrea.it.