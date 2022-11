Apre in città Negozio Leggero, specializzato nella vendita di prodotti sfusi

Inaugura sabato 5 novembre alle ore 11 in via Trieste 3 a Padova il Negozio Leggero. Primo in città e in tutto il Veneto, Negozio Leggero è specializzato nella vendita di prodotti sfusi e con vuoto a rendere in cui i cittadini potranno acquistare tutti i prodotti che quotidianamente si usano nelle case: alimentari, cosmetici, detersivi, make-up e tanto altro.

Negozio Leggero

Come funziona Negozio Leggero? A spiegarlo è proprio l'azienda: «Per fare la spesa si può venire con i propri contenitori oppure acquistare quelli in vetro che sono presenti in negozio. Ogni contenitore viene pesato e riempito della quantità di cui il cliente ha effettivamente bisogno. Alcuni prodotti sono già confezionati nel vetro perché da Negozio Leggero è attivo un circuito interno di vetro a rendere, così da recuperare tutti i contenitori che immettiamo in circolo. Abbiamo calcolato che in un anno una famiglia che fa almeno un terzo della propria spesa al Negozio Leggero riesce a ridurre la propria produzione di rifiuti di circa 200kg, e questa modalità di acquisto permette anche di comprare senza sprechi, secondo le quantità desiderate, con un evidente risparmio anche economico a fine anno. Si può scegliere tra una selezione di oltre 1500 prodotti diversi, tutti venduti sfusi o con vetro a rendere. Prodotti alimentari, per la casa e per la cura della persona: dai biscotti alle spezie, dal detersivo per bucato alla crema viso l’offerta è tutta interamente selezionata dall’ente di ricerca ambientale Ecologos che studia le filiere produttive di ciascun prodotto, sceglie tra produzioni locali, da agricoltura biologica e studia formulazioni senza derivati animali o senza microplastiche e derivati petrolchimici nel caso dei prodotti cosmetici. L’insieme di queste operazioni permette ai consumatori di accedere a beni di qualità, a filiera controllata e provenienti da produttori medio-piccoli che garantiscono condizioni di lavoro eque». Aggiunge Cinzia Vaccaneo, Ceo del marchio: «Abbiamo aperto il primo Negozio Leggero 13 anni fa a Torino perché abbiamo sempre creduto nei piccoli cambiamenti quotidiani. L’acquisto di prodotti senza imballaggi rappresenta uno strumento intuitivo e quotidiano per promuovere temi legati a ecologia, economia circolare e ridotto impatto ambientale».

Il nuovo punto vendita

Conclude Cinzia Vaccaneo: «Arriviamo a Padova, un territorio attento e sensibile alle tematiche ambientali e lo dimostra la voglia e l'entusiasmo che hanno portato Adriano Bardus a intraprendere questo percorso imprenditoriale con Negozio Leggero. La voglia di investire in questo campo e aprire un negozio che riporta al centro il rapporto con il cliente e l’ambiente permetterà di avviare un percorso nuovo di crescita per tutti. A questo si aggiunge la scelta di insediarsi in un quartiere in profonda trasformazione e affacciati su Piazza De Gasperi che è al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione che vede con l’apertura di Negozio Leggero un’ulteriore tassello di crescita territoriale».