Il bis è servito: "All'Ombra della Piazza" si sdoppia e apre "Brutal" in piazza dei Signori

Inaugurato martedì 24 agosto il nuovo locale in piazza dei Signori, che va ad affiancarsi a quello di via Pietro d'Abano (laterale di piazza dei Frutti)

Ed è subito pienone: grande successo per l'inaugurazione di "All'Ombra della Piazza - Brutal", il nuovo locale aperto in piazza dei Signori dai fratelli Ferrato e da Fulvio Santoro e che va ad affiancarsi a quello della vicina via Pietro d'Abano (laterale di piazza dei Frutti).

Brutal

Mattoni e travi a vista, edere che scendono da specchi e scaffali e molto ma molto stile nel nuovo locale, che è stato tenuto a battesimo martedì 24 agosto anche dall'assessore Antonio Bressa: