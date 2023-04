Nasce a Padova "App", la prima sala d'aste private interamente organizzata da notai

Anche in Italia ora è possibile vendere e acquistare un immobile al di fuori del mondo giudiziario (esecuzioni e fallimenti) con il sistema dell'asta, sfruttandone tutti vantaggi, restando comodamente seduti sul divano di casa e per la prima volta con la consulenza diretta di un team che opera sotto l'egida notarile. Una vera e propria rivoluzione per il mercato immobiliare italiano che, spinta anche dalla proliferazione dei siti e dei portali online per la compravendita di case e seguendo le orme di quanto già avviene ormai da tempo nei paesi anglosassoni, punta all’affermazione delle aste private, in presenza e/o in modalità telematica, come innovativo e dinamico strumento di vendita di beni al miglior offerente. Il tutto sotto la supervisione dei notai, figure altamente specializzate che si pongono, da un lato, come garanti della correttezza del trasferimento del bene messo all’asta e che, dall’altro, esercitano il loro ruolo consulenziale al fianco di clienti quali privati, professionisti, società ed enti con e senza scopo di lucro.

App

Ed è proprio in sinergia con i notai che si muove App - Aste Private Professionali (asteprivateprofessionali.it), innovativa startup italiana con sede a Padova con un team di 10 collaboratori, che punta ad affermarsi come la principale sala d’aste attiva nel settore immobiliare privato italiano. Per riuscirci uno dei primi, necessari, step è rappresentato dalla necessità di far conoscere quelli che sono i principali vantaggi offerti dall’asta privata sia che si svolga in presenza sia a distanza in via telematica: dalla possibilità, rispetto ad una alienazione tradizionale, di poter vendere ed acquistare una proprietà immobiliare e non solo in tempi certi, precedentemente concordati e fissati mediante il bando d’asta, al dimezzamento dei costi fino alla garanzia, mediante il sistema della gara al rialzo tra gli offerenti, della massimizzazione dei ricavi. Senza dimenticare l’assoluta trasparenza della procedura all’incanto, un aspetto particolarmente apprezzato dal venditore privato o professionale che deve liquidare un patrimonio proprio o per conto terzi così da eliminare alla radice eventuali dubbi d’imparzialità e salvaguardandolo da azioni di responsabilità, e la sicurezza del trasferimento dell’immobile che avviene sotto il controllo del notaio, assoluto punto di riferimento nel settore.

Aste private

Assistere il cliente nelle aste private richiede professionalità, imparzialità e riservatezza, guidandolo in un mondo che richiede forti competenze giuridiche ma, oltre alla consulenza tecnica, nel rapporto con il cliente, è indispensabile l’ascolto attivo, in modo da ottenere la massima soddisfazione possibile in sede d’asta. Tutti valori impersonificati dalla figura professionale del notaio, pubblico ufficiale imparziale con cui i collaboratori di App - Aste Private Professionali lavorano in costante e stretta sinergia. «Puntiamo a diventare la realtà leader in Italia per la gestione delle aste private, un mercato in ascesa - dichiara il dott. Enrico Poletto, real estate manager e Ceo di App - che presenta ampi margini di crescita. Grazie alla nostra expertise consulenziale vogliamo sensibilizzare e aumentare, tra i privati e i professionisti, la consapevolezza riguardo ai meccanismi di funzionamento e ai benefici delle aste private che si possono svolgere anche in modalità telematica, favorendo così la partecipazione a distanza, senza alcuna necessità di spostamenti fisici e con benefici diretti e tangibili in termini di contenimento dei costi e delle spese. Lo strumento è particolarmente indicato per professionisti (liquidatori volontari e giudiziali), enti privati (fondazioni, associazioni) e pubblici (territoriali), società (leasing) e privati che dispongono di beni di particolare rilevanza da alienare».