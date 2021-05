Alla scoperta del territorio con la nuova "app" del Parco dei Colli Euganei

Da lunedì 24 maggio il Parco Regionale Colli Euganei è finalmente a portata di un click. Basta un tap sull’App e con le mappe georeferenziate ci si potrà orientare tra i sentieri, ma non solo! L’app permette di scoprire i prodotti tipici della zona o leggere le news sui produttori aderenti al progetto Carta del Biologico e conoscere quali strutture ristorative e ricettive sono presenti proprio dove ci si trova.

Una risposta ai turnisti

«Questo progetto come quelli di innovazione tecnologica che hanno visto coinvolto il Parco Colli Euganei sono di fondamentale importanza in quanto danno una risposta agli Enti del territorio e al flusso di turisti che ogni anno passano e sostano in tutto il nostro territorio» ha dichiarato il Vice Presidente del Parco Antonio Scarabello.

In perfetta sintonia con la sua visione e l’opinione il consigliere Nico Schiavon del Comune di Vò che vede l’App come strumento perfetto soprattutto per i visitatori e turisti del week end. «È un App che guarda oltre alle esigenze naturalistiche e paesaggistiche anche e soprattutto alle realtà viticole e gastronomiche che il visitatore può incontrare nel tracciato. Penso che sia un connubio perfetto che va a inglobare quello che può essere divertimento e natura visto che dall’App l’utente può consultare le notizie che riguardano i mille anni di storia del Parco. Inoltre, un’altra cosa che mi viene da dire è che è utilizzabile da tutte le Proloco che potranno segnalare eventi e iniziative e quindi permetterà all’utente di essere costantemente aggiornato. Di fatto quest’App rende il territorio usufruibile e visibile».

Istruzioni

La nuova App del Parco è una Progressive Web App, gratuita e scaricabile direttamente sul vostro tablet o telefonino, seguendo queste semplici istruzioni:

https://www.parcocollieuganei.com/app.php

https://app.parcocollieuganei.com/home.html