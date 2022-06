Apre Brentelle Park, un mese di divertimento con percorso avventura, funny boat e minigolf

Una sorta di parco divertimenti alle porte della città, dove trascorrere del tempo al riparo dalla calura estiva: è Brentelle Park, nuova iniziativa ideata e realizzata dalla società To get, che prende il via lunedì 21 giugno al Centro Commerciale Le Brentelle di Sarmeola di Rubano.

Fino al 18 luglio le ampie piazze del Centro ospiteranno tre grandi attrazioni, adatte sia ai piccoli che ai grandi, ad accesso gratuito e aperte sia al mattino che al pomeriggio: Adventure Trip, Funny Boat e Mini Golf.

Cosa ci si deve aspettare

Un'offerta di divertimento estivo che si amplia, quindi, rispetto alla Summer Beach che tanto era piaciuta negli anni scorsi, confidando che anche Brentelle Park faccia breccia nel cuore dei visitatori del Centro.

Adventure Trip è un percorso avventura accessibile a bambini e adulti: con caschetto e imbragatura si metteranno alla prova superando ponti tibetani e "lanciandosi" con le carrucole.

La piscina di Funny Boat è invece dedicata ai bambini, che potranno navigare su coloratissimi battelli a forza... di braccia. Adatto a tutta la famiglia, infine, è il Mini Golf in una versione a tema natura spettacolare di buca in buca. Le attrazioni saranno presidiate per garantire ai partecipanti il massimo del divertimento in piena sicurezza.

Brentelle Park sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30, con accesso gratuito alle giostre.

