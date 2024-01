Un assegno per la Fondazione Città della Speranza: il dono di Coop Alleanza 3.0

Sono molte le iniziative solidali che Coop Alleanza 3.0 promuove e realizza: tra queste spicca, per merito e per partecipazione dei soci (oltre 100mila di loro hanno scelto di contribuire donando), la presenza nel catalogo della raccolta punti 2023 l’opzione di destinare questi ultimi per sostenere la ricerca e la cura oncologiche.

Assegno

Una scelta virtuosa, alla quale la Cooperativa si impegna a dare concretezza trasformando i punti donati dai soci in risorse economiche - nella misura di un euro ogni 50 punti raccolti - destinate ai soggetti che, sul territorio, quotidianamente si occupano di malattie oncologiche. Vista la grande generosità manifestata dai soci, la Cooperativa ha scelto di estendere la raccolta fino al 31 gennaio. Grazie a questa iniziativa di Coop Alleanza 3.0, nel corso di un appuntamento a Padova, presso la sede dell’Istituto di Ricerca Pediatrico Città della Speranza, il Consigliere di amministrazione di Padova di Coop Alleanza 3.0, Denis Giacomini ha potuto consegnare al Past President della Fondazione Città della Speranza Andrea Camporese, e alla Fundraiser Città della Speranza, Stefania Fochesato, un assegno del valore simbolico di oltre 10 mila euro. A tanto assomma, infatti, la cifra raccolta complessivamente in Regione Veneto grazie alla generosità dei soci. La donazione sosterrà il progetto diretto dalla Professoressa Martina Pigazzi, che si occupa di favorire il progresso nella cura della leucemia mieloide acuta. L’importo donato all’Istituto di Ricerca Pediatrico Città della Speranza fa parte dei 106mila euro donati dai soci a livello complessivo, cioè includendo tutte le regioni in cui la Cooperativa opera oltre al Veneto, ovvero Friuli Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Abruzzo, Puglia e Basilicata.

Coop Alleanza 3.0

In occasione della consegna dell’assegno, il Consigliere di amministrazione di Padova di Coop Alleanza 3.0, Denis Giacomini, ha ricordato che «questa iniziativa a supporto della ricerca e della cura oncologiche è uno dei modi in cui la Cooperativa e i suoi soci declinano il concetto del prendersi cura tutti insieme della collettività. E, così facendo, di costruire un futuro comune, passo dopo passo. Infatti, sostenere la ricerca e la cura significa mettere le basi per un domani all’insegna del benessere e del superamento delle malattie oncologiche. Voglio ringraziare i nostri soci che, ancora una volta, con il loro impegno hanno dimostrato grande generosità e che la cooperazione di consumo non distribuisce solo merci e prodotti ma è guidata da un profondo senso di responsabilità sociale».

Fondazione Città della Speranza

Il dottor Giovanni Paolino, presidente della Fondazione Città della Speranza ha dichiarato: «Ringraziamo di cuore Coop Alleanza per questa preziosa elargizione che consente di riallacciare un rapporto solido e proficuo già in essere con la Fondazione Città della Speranza grazie al Progetto ‘I Super Vitamini’ di qualche anno fa. Siamo davvero felici che Coop Allenza ancora una volta abbia deciso di essere accanto alla Fondazione e all’Istituto di Ricerca nella condivisione di un comune senso sull'importanza della ricerca e per sostenere un altro progetto rivolto ai bambini, il cuore della nostra attività. Auspichiamo che questa donazione, così importante e generosa, possa essere riprova di un rapporto consolidato che potrà portare ad altre importanti opere di sostegno future».