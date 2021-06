Campione nello sport, e nella vita: la storia di Riccardo, assunto a tempo indeterminato

Protagonista di un co-progetto in rete tra l’Ulss 6 Euganea, la Cooperativa Sociale Nuova Idea, le realtà produttive e del terzo settore del territorio, è stato accolto in azienda per l'impegno, la dedizione al lavoro e la sensibilità

Riccardo è uno sportivo, gioca nella Nazionale di calcio a 5 per persone con disabilità, con la quale ha vinto anche i campionati mondiali. Ed è stata questa passione per lo sport il volano per la realizzazione del suo ambito lavorativo.

Riccardo

Riccardo, giovane con disabilità, è infatti protagonista di un co-progetto in rete tra l’Ulss 6 Euganea con il Servizio Integrazione Lavorativa (Sil), la Cooperativa Sociale Nuova Idea, le realtà produttive e del terzo settore del territorio. Il giovane, 22 anni, ha tagliato un meraviglioso traguardo di autonomia: la firma di un contratto a tempo indeterminato presso un’importante azienda di Padova. Riccardo, seguito e supportato dalla cooperativa Vite Vere Down Dadi, è stato inserito dal SIL nel 2018 nel progetto “Link Legami per l’inclusione” di Cooperativa Sociale Nuova Idea, progetto di sperimentazione in materia di semi-residenzialità per persone con disabilità, finanziato dall’Ulss 6 Euganea a valere su fondi dedicati della Regione Veneto, realizzato per permettere a giovani di accedere ad opportunità concrete, per mettersi alla prova e acquisire abilità operative, competenze socio-relazionali e lavorative. Grazie ad una proficua attività di collaborazione tra gli operatori del SIL dell’Ulss 6 e il personale educativo di Nuova Idea, Riccardo ha potuto sperimentarsi in differenti contesti, svolgendo attività a carattere formativo presso aziende quali NaturaSì di Abano Terme e Selvazzano, L’Osteria Volante di Abano Terme, la Cooperativa Sociale Nuova Agricola Girasole di Selvazzano, la Cooperativa Sociale Terra di Mezzo - presso Casa Marina situata a Galzignano, di proprietà dell'Ente Parco Colli. A conclusione di un anno di esperienza all’interno di queste molteplici realtà aziendali, affiancato da un educatore con il ruolo di facilitatore e valorizzando l'apprendimento tra pari, è stato possibile raggiungere gli obiettivi del progetto, e quindi proseguire il percorso.

Decathlon

Sempre in collaborazione con il SIL dell’Ulss 6 Euganea e grazie a un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, il ventiduenne ha potuto così realizzare un tirocinio presso Decathlon. Nel periodo di attivazione del progetto, è stato supportato da un operatore di Nuova Idea per un totale di 120 ore, affiancamento distribuito nell’arco di 6 mesi. Il programma prevedeva di ridurre progressivamente le ore di sostegno, permettendo così a Riccardo di acquisire autonomia nello svolgimento dei compiti affidati e di consolidare la sicurezza nell'assunzione graduale del ruolo lavorativo. Il team di Decathlon, il lavoro di rete dei diversi operatori che hanno creduto nel successo del percorso, la tenacia e la voglia di imparare del ragazzo, il sostegno costante di una famiglia consapevole e coraggiosa, gli hanno consentito di sperimentare sia l’attività di supporto agli addetti vendita, presso diversi reparti, sia l’esperienza in affiancamento ai commessi in cassa. Il progetto si è concluso a maggio 2020, quindi Riccardo ha continuato la sua collaborazione con Decathon, con un ulteriore tirocinio, ora trasformato in un contratto di lavoro stabile. Tutti i giorni il giovane utilizza i mezzi pubblici per raggiungere il luogo di lavoro, lavoro che svolge in autonomia. Sottolinea Emanuele Boccalato, store leader di Decathlon Padova: «Ci siamo chiesti quale fosse il valore creato da Riccardo e quale contributo, nel corso di questo anno e mezzo, avesse portato. La risposta era semplice: un valore grandissimo. Dedizione al lavoro, impegno, sensibilità nei confronti dei colleghi e dei clienti e sorrisi regalati, quotidianamente a ognuno di noi. Per questa ragione gli abbiamo proposto un contratto a tempo indeterminato a partire dal primo giugno. Riccardo è entrato a far parte della nostra squadra come nuova base fissa del fitness. Insomma, sarà ancora di più uno dei nostri».

Servizio Integrazione Lavorativa

Ricordano Patrizia Sartori, responsabile del Sil, e l'educatrice Cristina Vezzù, che hanno seguito Riccardo durante questo percorso: «Il Servizio Integrazione Lavorativa del Distretto Padova Terme Colli segue l’ambito territoriale dell’ex Ulss 16 e, attraverso il Centro di orientamento, svolge una funzione di raccordo tra le fase scolastica e quella di inserimento lavorativo per accompagnare i giovani con disabilità e le loro famiglie nella scelta del percorso formativo, realizzando attività finalizzate allo sviluppo delle autonomie, delle risorse e delle capacità lavorative delle persone. Questa funzione è svolta in costante collaborazione con scuole, centri di formazione, servizi sanitari, sociali e socio-sanitari, servizi per l’impiego, associazioni e cooperative sociali. Il Sil promuove inoltre percorsi di formazione e accompagnamento lavorativo attraverso lo strumento del tirocinio in enti e aziende e percorsi di inclusione sociale”. Le persone seguite dal SIL sono 522, di cui 276 inserite in tirocini». Conclude la dott.ssa Claudia Belpiano, presidente della Cooperativa Sociale Nuova Idea: «Siamo felici e orgogliosi di condividere con Riccardo questo risultato. Tale esperienza rappresenta, per tutti noi, un ulteriore valore, in quanto consolida la validità dell'approccio inclusivo e l'efficacia del metodo e delle prassi, coordinate quotidianamente e realizzate nel tempo tra l'Ulss Euganea, la cooperazione sociale, gli enti del terzo settore e le aziende profit che costituiscono - in quanto reti territoriali - il repertorio e il sistema dei sostegni personalizzati. Il tutto per offrire esperienze ed opportunità di vita soddisfacenti sul piano personale, relazionale, sociale e lavorativo alle persone con disabilità».