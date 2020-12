Nuove assunzioni e fatturato in crescita: il boom di digital ed e-commerce premia We-Go

Fatturato aumentato, nuove assunzioni ampliamento della sede: continua la crescita dell’agenzia di comunicazione We-Go, con base a Vigonza (al centro direzionale Piazza Regia) ma con clienti in tutta Italia e oltre confine.

We-Go

Racconta Tomas De Zanetti, fondatore e Ceo di We-Go: «Il 2020 è stato un anno difficile per tutti. L’impatto del COVID è stato indubbio anche nel nostro settore. Annullate le fiere, cancellati gli eventi, chiusi i negozi fisici. Ma il forte calo - o meglio l’azzeramento - dei settori tradizionali della comunicazione ha avuto come contrappeso la crescita esponenziale degli e-commerce e della comunicazione digitale». We-Go ha infatti una forte specializzazione nel mondo digital e technology, come pure nella costruzione e gestione di e-commerce, tra i quali quelli di Sorelle Ramonda, Fabbri Boutiques, Womsh, Barca e Forpen. Aggiunge De Zanetti: «Secondo i dati di vari osservatori nazionali, il fatturato medio degli e-commerce in Italia è salito dal 20 al 40%. I negozi on-line da noi gestiti sono invece cresciuti in media del 120%. Questi risultati sono frutto di un lavoro certosino di analisi e progettazione fatto di concerto con i nostri clienti».

Tomas De Zanetti

Il quarantenne di Padova ha un passato nel colosso dell’occhialeria Safilo Group, dove lavorava nel digital marketing prima di lanciare la propria agenzia nel 2008. Un’impresa “partita dal garage”, che oggi chiude il 2020 all’attivo con oltre 2 milioni di fatturato, un team di 40 persone (età media 32 anni), e la sede di Vigonza recentemente ampliata a 500 metri quadrati, con l’aggiunta di una shooting room dedicata alla fotografia e alla produzione di video per ampliare i servizi offerti ai clienti. I dati di bilancio sono solo l’ultimo dato positivo che certifica un 2020 controcorrente. Infatti, sempre quest’anno, l’azienda di Vigonza ha vinto svariati premi internazionali per lo sviluppo di progetti web, oltre ad essersi aggiudicata diverse gare creative, diventando l’agenzia di comunicazione di Alì Supermercati, Favini, Elite, Ideal Lux, Sàpopa, Breton e molte altre realtà, sia locali che internazionali. Tomas De Zanetti promette che non finisce qui: «Siamo alla ricerca di altre sette figure per ampliare la nostra squadra. Quello che cerchiamo sono idee fresche e competenza tecnica. Il nostro mantra è infatti la qualità totale per tutti i servizi che eroghiamo, che passa necessariamente dalla passione e dalle capacità delle singole persone che lavorano per noi. Siamo fortunati, perché operiamo in un territorio fantastico, dove le persone di valore non mancano di certo».