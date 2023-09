Un'asta per salvare Legambiente Padova: l'iniziativa in Prato della Valle

Domenica 1 ottobre in Prato delle Valle, tra gli stand della Festa del Recupero, avrà luogo un’inconsueta asta di raccolta fondi organizzata per aiutare Legambiente Padova a risollevarsi dal mancato pagamento degli Sportelli energia fatti per la Padova Tre, la società controllata da un Consorzio di comuni della bassa padovana e fallita alcuni anni fa.

Asta per Legambiente

Finiranno così all’asta opere donate dagli street artists Made e Axe, dall’illustratrice Giulia Morrone, dal fumettista Carota Nera e dai musicisti Sergio Marchesini e Chiara Patronella. Artisti che hanno più volte affiancato Legambiente nelle attività cittadine e che ora hanno voluto dare un contributo affinché l’associazione possa ripianare i debiti e proseguire con le iniziative per la difesa e la valorizzazione dell’ambiente. Afferma Sandro Ginestri, presidente di Legambiente Padova: «Siamo davvero molto grati a tutti coloro che ci stanno aiutando in un momento così difficile. La raccolta fondi per salvare Legambiente Padova finora ha raccolto 25mila euro, ossia un terzo dei soldi che abbiamo perso con il mancato pagamento del lavoro fatto per la Padova Tre. Le donazioni raccolte e le iniziative come questa asta ci fanno sentire una forte vicinanza e solidarietà». Tra le realtà che hanno contribuito a creare il catalogo dell’asta ci sono le associazioni La Mente Comune, Mani Tese e Insieme per FBM che hanno donato una bici da corsa, artigianato africano e alcuni quadri. Le librerie Minerva, Pangea e Limerick hanno messo a disposizione stampe antiche e oggetti vintage, le enoteche Evoè e Severino hanno partecipato con vini bianchi, rossi e rosati, la cantina La Mincana con alcuni suoi prodotti di eccellenza e l'Azienda agricola Scarpon con il brodo di giuggiole di Arquà Petrarca. Numerosi poi anche i singoli cittadini che hanno contribuito donando quadri e stampe che si possono visionare a questo link.