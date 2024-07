Atto vandalico all'Arcella: rovinato il murale di Carolí

«Il murales di Carolí alla Rogazionisti è stato vandalizzato»: inizia con queste tristi parole la nota dell'associazione Generazione Padova in cui si annuncia che l'opera conclusa meno di un mese fa dalla giovane artista nel quartiere Arcella a Padova è stata rovinata con della vernice spray nera.

Vandalismo

Aggiungono da Generazione Padova: «Come promotori del progetto siamo feriti dall’accaduto, per quanto consapevoli che le opere di street art possono risultare soggette a sfregi di questo tipo. Gli arcellani erano felicissimi dell’avvenuta riqualificazione dell’area. Chi ha compiuto tale oscenità ha sottratto la bellezza dell’opera non tanto a noi, ma alla città intera. Considerate alcune aggressioni verbali recapitate a Carolí durante la realizzazione del murales, non sappiamo se si tratti di semplice vandalismo o di invidia verso una giovane artista più talentuosa, ma non ci fermeremo. Continueremo con ancora più forza a promuovere la nostra azione politico-culturale sul territorio.