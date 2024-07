Audiolibri "al kilometro" contro lo stress da auto: consigli d'ascolto per le vacanze 2024

È iniziato il conto alla rovescia per i grandi esodi estivi. Le strade e le autostrade italiane si preparano alle giornate più temute dai vacanzieri italiani, ovvero quelle che partiranno sabato 13 luglio e termineranno (forse) domenica 18 agosto. Intanto tutto il paese che si muove a rilento nelle settimane centrali dell'estate e le città che si preparano. Le sudatissime vacanze estive hanno però un incubo che non ci fa dormire tranquilli: il traffico.

Per combattere lo stress da auto che rischia di rovinare le vacanze LA CASE Books, editore digitale californiano specializzato in audiolibri, ha lanciato gli AUDIOLIBRI AL KM: 10 audiobook da ascoltare in automobile per trasformare l’esodo e il contro-esodo estivo in un momento rilassante.

Consigli d’ascolto calcolati in base alle distanze da percorrere per rendere più piacevole il viaggio in auto, trasformandolo in un momento di arricchimento e crescita personale oltre che di svago (tutti gli audiolibri consigliati sono disponibili in streaming su Audible e in digitale download su Apple).

Bologna – Riccione, 1 ora e 15 minuti

Riccione è senza dubbio una delle località simbolo dell’estate. Se si parte da Bologna in 1 ora e 20 si arriva in riviera. Si ha tutto il tempo per ascoltare UN ANNO SENZA IL MOSTRO di Francis Trinipet letto da Antonino Barbetta (durata: 1 ora e 2 minuti). Un audiolibro che è già diventato un cult tra gli appassionati del caso del Mostro di Firenze nato dalla penna di Francis Trinipet, un punto di riferimento imprescindibile per la moderna mostrologia.

Roma – Capalbio, 1 ora e 34 minuti

Capalbio non è certo una località marittima che necessità di presentazioni. Luogo di ritrovo della crème de la crème dell’intellighenzia italiana, è diventata un simbolo. Per i romani che volessero provare la spiaggia radical chic per eccellenza bastano poco meno di un paio d’ore d’automobile. Per rilassarsi durante il viaggio si potrebbe ascoltare IL MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA di Karl Marx e Friedrich Engels, letto da Mauro Ferreri e Patrizia Carlesso (durata: 1 ora e 20 minuti).

Lombardia – Gallipoli, 10 ore e 45 minuti

Il Salento resta una delle destinazioni top dell’estate. Chi abita in Lombardia per arrivare fino al tacco della nostra penisola deve percorrere più di una decina d’ore in auto (Milano-Gallipoli: 10 ore e 45 minuti). E allora perché non approfittarne per riscoprire IL FU MATTIA PASCAL di Luigi Pirandello nella magistrale interpretazione di Gaetano Marino? (durata: 9 ore e 30 minuti).

Roma – Milano Marittima, 4 ore e 30 m

Milano Marittima è rimasta il simbolo della movida estiva. Ecco quindi l’audiolibro perfetto per far dimenticare le tre ore e un quarto di viaggio che toccano ai romani in partenza per la riviera romagnola: SHERLOCK HOLMES E LO STUDIO IN ROSSO, la prima straordinaria avventura dell’investigatore creato da Arthur Conan Doyle, (audiolibro letto da Giorgio Perkins, durata: 4 ore e 27 minutI).

Torino – Courmayeur, 1 ora e 44 minuti

JEFFREY DAHMER, IL CANNIBALE DI MILWAUKEE di Jacopo Pezzan e Giacomo Brunoro, letto da Raffaele Stefani e Mariù Tambuscio (durata: 1 ora e 37 minuti) è l’audiolibro che vi consigliamo se da Torino avete scelto di passare le vacanze a Courmayeur.

Napoli – Amalfi, 1 ora e 30 minuti

Amalfi è una delle località turistiche più belle e famose d'Europa. Se partite da Napoli vi basta un’ora e mezza per arrivare ad Amalfi, il tempo perfetto per ascoltare SUN TZU - L'ARTE DELLA GUERRA. LA BIBBIA DEL MANAGER VINCENTE letto da Marco Ennio Gargiulo (durata: 1 ora e 29 minuti)

Torino - Camogli, 2 ore e 23 minuti

Quella di Camogli è una delle spiagge preferite dai piemontesi. Per raggiungerla, partendo da Torino, ci si impiegano all’incirca 2 ore e mezza. Il nostro consiglio è di ascoltare L'INCIDENTE DI ROSWELL. IL GIORNO IN CUI GLI ALIENI CADDERO SULLA TERRA, di Wiki Brigades, l’audiolibro dedicato al mistero che ha fatto nascere l’ufologia moderna. Letto da Marco Ennio Gargiulo l’audiolibro dura 2 ore e 16 minuti.

Lombardia – Forte dei Marmi, 2 ore e 40 minuti

Non c’è estate senza la Capannina di Forte dei Marmi. Per i lombardi la vacanza in Versilia è un classico, da Milano bastano tre ore scarse d’auto per arrivarci. L'’occasione giusta per ascoltare I DELITTI DEL MOSTRO DI FIRENZE di Giacomo Brunoro, Paolo Cochi e Jacopo Pezzan (durata: 2 ore e 58 minuti). Primo storico audiolibro sul caso più controverso della cronaca nera italiana, è a tutt’oggi l’unico a riportare una serie di interviste esclusive con la maggior parte dei protagonisti di quella incredibile vicenda.

Roma - Vieste, 4 ore 52 minuti

Vieste è una delle spiagge simbolo del Gargano. Se partite in auto da Roma per raggiungerla impiegherete circa 5 ore. Neanche a farlo apposta è il minutaggio perfetto per immergersi ne IL GIRO DI VITE di Henry James, classico dell’orrore recentemente riproposto anche da Netflix. L’audiolibro è letto da Ilaria Zibetti (alias VIR - La forza delle Parole) e dura 4 ore e 49 minuti.

Verona – Torbole, 1 ora e 4 minuti

Il Lago di Garda è una delle mete di culto di surfisti e velisti italiani. Da Verona basta poco più di un’ora per raggiungere Torbole, ovvero il tempo che ci vuole per ascoltare IL SOGNO DI UN'ESTATE INFINITA. STORIE DI SURF di Matt Brown letto da Nino Carollo, Max Dupré e Mauro Ferreri (durata: 1 ora e 3 minuti).

LA CASE Books

LA CASE Books è un progetto nato nel 2010 da un’idea di Jacopo Pezzan e Giacomo Brunoro. Amici fin dai tempi del liceo nei primi anni ’90, Pezzan e Brunoro hanno creato una realtà editoriale indipendente che si distingue per le sue proposte fuori dagli schemi. Nata come casa editrice digitale LA CASE Books oggi pubblica anche libri cartacei e podcast ed è presente in tutti i più importanti digital store mondiali con più di 2.000 titoli in 8 lingue (inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo, russo, portoghese e polacco).

«Nei primi anni 2000 la rivoluzione digitale ha fatto nascere tantissime startup», commenta Pezzan, «tante però si sono rivelate dei fuochi di paglia. Noi invece siamo in piena espansione. Ci piace dire che abbiamo la testa a Los Angeles e il cuore in Italia: abbiamo unito il pragmatismo americano alla creatività italiana».

«Siamo una piccola casa editrice indipendente, la nostra parola d’ordine è sperimentare», continua Brunoro. «Dagli audiolibri teatrali a quelli dal sound design cinematografico, dagli ebook multimediali ai primissimi eComics, fino ai libri cartacei e agli audiobook prodotti con l’Intelligenza Artificiale. Negli ultimi 24 mesi abbiamo investito nelle produzioni in inglese e in spagnolo, i due mercati più interessanti per gli audiolibri, ma stiamo producendo anche molti nuovi titoli in francese. Ad ogni modo continuiamo a produrre titoli originali in Italiano, del resto questo è il nostro DNA».

