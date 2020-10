Da Galileo a Mantegna fino a Napoleone: tutti gli autografi custoditi all'Archivio di Stato di Padova

Nell'Archivio di Stato di Padova, come in altri istituti, esiste infatti una serie denominata Autografi, figlia di quella tendenza alla celebrazione, esasperata tra Otto e Novecento, che portava a estrapolare dal suo contesto archivistico, per l'esposizione permanente, l'esemplare scritto da un personaggio famoso: Galileo, Mantegna, Napoleone, re Vittorio Emanuele II, l’imperatore Enrico IV (quello che “andò a Canossa”) sono solo alcuni esempi dei documenti che fanno parte della serie conservata presso l’istituto padovano.

La serie autonoma degli Autografi

Tali documenti, al tempo, facevano infatti parte di sequenza espositiva presso il Museo civico di Padova, in piazza del Santo, che allora conservava la documentazione ora presso l’Archivio di Stato: una volta rimossi dalle vetrine, quasi nessuno di questi pezzi tornò alla propria posizione d'archivio originaria, andando piuttosto a costituire la serie autonoma degli Autografi; la buona prassi d'archivio, tuttavia, ha garantito la trascrizione su ogni camicia esterna della segnatura originale, che consente di ricondurre il documento al fondo di appartenenza senza perdere traccia del vincolo archivistico.

Elenco dei documenti esposti:

L'autografo dubbio. La sottoscrizione dell'imperatore Enrico IV (1090) Il segno autografo del pontefice: Callisto II (1123) Originale ... ma non autografa: la mano creduta di Cangrande della Scala (1329) Andrea Mantegna: il contratto autografo per il polittico di S. Luca (1453) Un protagonista del Rinascimento: Girolamo Romanino (1513) L'autografo del Veronese e l'enigma della pala sconosciuta (1575) La mano di colui che «molta via de’ cieli svelò»: Galileo Galilei (1610) L'autografo di Palma il Giovane (1618) La sottoscrizione di Napoleone Bonaparte (1812) L'esploratore: l'autografo di Giovanni Battista Belzoni (1819) L'autografo dell'ultimo duca di Lucca, Carlo Ludovico di Borbone (1846) La firma dell'ultimo duca di Modena, Francesco V di Austria-Este (1855) L'autografo del primo re d'Italia: Vittorio Emanuele II (1876)

