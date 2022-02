Le “bae” natalizie al Pedrocchi per la ricerca oncologica pediatrica: raccolti 5mila euro per la città della Speranza

La solidarietà sotto l’albero, nel vero senso della parola, attraverso l’arte e la tradizione ceramista vicentina, per la ricerca dei tumori infantili, in uno dei simboli di Padova, il Caffè Pedrocchi.

La solidarietà

Il Magico Natale dello storico caffè jappelliano ha portato alla città di Padova e in particolare alla Fondazione Città della Speranza ben 5mila euro che andranno a favore della diagnostica avanzata, e in particolare di uno dei 13 progetti finanziati ogni anno dalla Fondazione, che opera da oltre 25 anni per la salute e la ricerca pediatrica. Un’attività destinata a tutti i bambini di Italia e che permette di individuare e diagnosticare entro 24/36 ore il sorgere delle neoplasie.

Il progetto

In particolare il progetto riguarda i tumori pediatrici e gli approcci di ultima generazione per l’identificazione di nuovi biomarcatori potenzialmente implicati nello sviluppo e nel mantenimento del tumore. L’obiettivo del progetto è quello di arrivare ad effettuare diagnosi sempre più precise e monitorare lo stato della malattia durante tutto il percorso di cura del paziente.

Piccola realtà ma grandi risultati

Una cifra importante che è stata donata da una piccola ma caratteristica realtà vicentina, di Nove, come quello della “Confraternita dee bae” in ceramica, grazie e attraverso il Magico Natale del Caffè Pedrocchi di Padova.

La Confraternita

La Confraternita nasce da un’idea di un gruppo di appassionati della tradizione ceramica che si tramanda da secoli a Nove. Vuole valorizzare il patrimonio artistico locale e tramandare questa tradizione artistica. Oltre 140 gli artisti che hanno lavorato per la confraternita che hanno realizzato ad oggi più di 340 “bàe” con soggetti floreali, natalizi, paesaggistici, i presepi, e altro ancora.

Il programma di Natale al Pedrocchi

Pur in un Natale particolare come il 2021 la Confraternita ha animato il programma delle Feste del Pedrocchi dal 5 dicembre al 23 dicembre, con l’esposizione delle “bae natalizie”, che tanto hanno portato in termini di solidarietà, grazie al cuore generoso dei padovani e dei turisti, che per fortuna, hanno frequentato lo Storico Caffè senza porte.

I 5mila euro raccolti

E così il caffè jappelliano ha voluto ringraziare la Confraternita offrendo spazio, voce e ovviamente il caffè agli artisti volontari della Confraternita, che a loro volta, hanno voluto donare, sue proprie mani, alla Fondazione Città della Speranza l’assegno con i 5mila euro raccolti.

Padova unita con la tradizione novese

Alla consegna ufficiale era presente il vice sindaco di Padova Andrea Micalizzi. «Ringrazio per l’opera volontaria e artistica della Confraternita – ha commentato il vice sindaco - e ricordo come, soprattutto in un momento storico di pandemia, sia ancora più importante chi dona il proprio tempo e la propria professionalità per la ricerca e per la salute dei più piccoli. In questo modo abbiamo unito anche la città di Padova con la tradizione novese attraverso la bellezza e unicità delle Bae»

Un Natale bello e buono

«Siamo felici di aver ospitato e dato lustro ad una tradizione artistica come quella della Confraternita – ha detto Manolo Rigoni Direttore del Caffè Pedrocchi – ma soprattutto a degli amici che ogni anno rendono più bello e più buono il nostro Natale e quello dei padovani. Non potevamo che offrire loro ospitalità sotto l’albero e anche oggi, in questa occasione speciale».

I ringraziamenti della Fondazione Città della Speranza

Un grazie di cuore è arrivato da Fondazione Città della Speranza che destinerà la donazione al finanziamento della diagnostica avanzata di cui la Clinica Oncoematologica Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera – Università di Padova è centro di riferimento nazionale per la diagnosi di leucemie, linfomi e sarcomi. «L’eccezionale risultato raggiunto ci riempie il cuore afferma Andrea Camporese, Presidente di Fondazione Città della Speranza - Ringraziamo la Confraternita, i volontari ed il caffè Pedrocchi per l’ospitalità: il vostro sostegno darà ulteriore impulso allo sviluppo della cosiddetta medicina di precisione per ottimizzare la cura dei pazienti pediatrici».

«Felici di aver regalato un sorriso e una speranza»

Infine l’arte e la solidarietà della Confraternita con il Presidente Alberto Tosin. «Siamo felici di aver regalato un sorriso e una speranza, ancora una volta e per un altro Natale a Padova e alla ricerca. Ancora più felici perché lo abbiamo fatto attraverso la nostra arte e la nostra tradizione, che vogliamo tramandare e far appassionare grandi e piccoli. Se poi la finalità è benefica allora veramente siamo arrivati al cuore della nostra attività».

Foto articolo da comunicato stampa