La Wednesday mania invade Padova: il balletto di Mercoledì Addams lancia il Carnevale in città

La musica ormai famosissima è quella di “Bloody Mary”, brano di Lady Gaga anche se da dire che nella serie Netflix, Mercoledì la interpreta con “Goo Goo Muck” dei The Cramps. La viralità però ha deciso a favore del sound di Stefani Joanne Angelina Germanotta e per il lancio del Carnevale a Padova, in programma il 12 febbraio, la GiggleMugs Swing Dancers ha realizzato dei video imperdibili dove reinterpretano il famoso ballo che proprio Mercoledì Addams ha eseguito in una puntata della serie tv.

A Padova i “Giggle Wednesday” catapultano, con la visione del video, verso l’appuntamento in maschera che sfocerà con la parata in Prato della Valle.

Il video è stato realizzato da WorldAppeal.

Info web

https://www.facebook.com/reel/892335655413120

https://www.instagram.com/reel/CoM88vjrMPj/

Foto articolo da frame del video al link https://www.facebook.com/reel/892335655413120

Video da comunicato stampa