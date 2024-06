Banca Annia Padova Women, due giovanissime per la "regia"

La Banca Annia Padova Women punta su due giovani di talento per la cabina di regia. Il reparto delle palleggiatrici della squadra di Vincenzo Rondinelli nella prossima stagione infatti sarà composto da Marianna Giay, classe 2005 di Torino, e da Giorgia Nordio, classe 2004.

Nordio ha già esperienza in B1, dove ha giocato con la magia di Conegliano e, nell’ultima stagione, di Clodia, ma soprattutto ha centrato la promozione con l’Altafratte due stagioni fa, diretta da Rondinelli, che ritroverà sulla panchina della Banca Annia: «Sono a Padova soprattutto perchè qui potrò ritrovare Vincenzo, un tecnico che mi ha aiutato a crescere tantissimo, molto bravo sia dalò punto di vista umano che da quello tecnico – spiega – La squadra ha un sacco di potenzialità e sono fiduciosa, potremo fare molto bene».

Giay invece arriva a Padova dopo tre anni vissuti al Cus Torino, tra le giovanili, la serie C e la serie B2. Per lei è la prima esperienza lontano da casa: «Per me venire a Padova è una grande opportunità – sottolinea – Ho sentito che era il momento giusto per fare questa nuova esperienza e alzare l’assicella. A livello personale è un grande cambiamento, perchè è la mia prima esperienza lontano da casa, ma anche sul piano sportivo mi aspetta una bella sfida, in una categoria impegnativa e con compagne esperte. Sono sicura di poter crescere molto».